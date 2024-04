Valeria Piazza rompe en llanto tras recordar a su padre: "Me hubiera gustado que me vea"

Esta semana, Valeria Piazza es la protagonista en el segmento 'Historias Verdaderas' del programa 'Estás en Todas'. La presentadora de 34 años se mostró muy sincera durante la entrevista, compartiendo momentos difíciles de su vida. En ese sentido, recordó a su padre, quien falleció joven.

Por tal motivo, la presentadora de televisión sostuvo que le hizo falta su padre en muchas etapas importantes de su vida. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Valeria Piazza se sincera

La reconocida modelo Valeria Piazza detalló que vivió hasta los 10 años con su papá, mamá, abuelos y tíos en una misma casa. "He tenido una infancia bonita, mi mamá era profesora de nido, siempre me cantaba, mi abuela siempre me llevaba a mis clases de baile, al teatro, al cine", reveló durante la entrevista en 'Estás en Todas'.

Sin embargo, su vida cambió cuando perdió a su padre en un trágico accidente automovilístico. "Nosotros teníamos areneros, esos carros tubulares, falleció en un accidente manejando uno. Mi mami se quedó viuda cuando tenía 32 años, conmigo de 11 y mi hermano de 3″, acotó la presentadora de televisión.

En ese sentido, contó que esta situación fue muy dura para su madre y tuvo que pedir ayuda a una tía, que viajó a Lima, para darle a noticia. "No me lo imaginaba, mi mamá no fue capaz de darme la noticia, la veía rara, temblando, se le cortaba la voz. Pidió ayuda a una tía que viajó para darme la noticia. Yo era todo para mi papá, todos no sabían cómo contarme", aseveró.

Se quiebra tras recordar a su padre

Valeria Piazza sostiene que es buena para bloquear sus emociones, pues durante años no brindó detalles sobre este tema tan delicado.

"Cuando me contaron, no lo creía, con las semanas lo asimilé. No fui al colegio como 3 semanas, no quería hacer nada, llevé terapia. Era más egoísta, pensaba en mí y no en mi mamá, en ese momento me enfoqué más en mí, me apoyaba en toda la familia y no fui el soporte para mi mamá", lamentó.

Durante la entrevista, Valeria Piazza se emocionó hasta las lágrimas al recordar cómo necesitó el apoyo de su padre en distintos momentos de su vida, desde el inicio de su carrera universitaria en la Universidad de Lima.

"Soy una persona perseverante para lograr lo que quiero, me maté estudiando sola para entrar a la universidad, mi mamá no pudo pagarme la pre, estudié sola por mi cuenta y entré. Sentí que sí estaba orgullosa de mí y que él también hubiera estado orgulloso de mí. Me gradué, me hubiera gustado que esté ahí, entré a la tele, me hubiera gustado que me vea en este mundo, me casé y hacía falta en el matrimonio también. Me hubiera gustado que vea todo esto que estoy logrando", dijo entre lágrimas Valeria Piazza recordando a su padre.