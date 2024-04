Yaco Eskenazi apenado por distanciamiento con esposo de Ethel Pozo: "Ya no sé si es mi 'causa'"

¡Qué pena lo que pasa entre amigos! Yaco Eskenazi, en una reciente entrevista en el programa "Amor y Fuego", confesó que su relación con Julián Alexander, esposo de Ethel Pozo, ha sufrido mucho tras los problemas entre su esposa, Natalie Vértiz, y Ethel. Yaco reveló que Julián ha sido su amigo durante 25 años, pero ahora siente que esa amistad está en riesgo.

Yaco Eskenazi lamenta distanciamiento con esposo de Ethel

Yaco Eskenazi, conocido por su carismática presencia en la televisión, ha revelado recientemente en el programa "Amor y Fuego" lo mucho que le ha afectado el alejamiento con su amigo de varios años, Julián Alexander, quien es esposo de Ethel Pozo. Esta revelación llega tras una serie de desencuentros y polémicas que han involucrado a sus esposas, Natalie Vértiz y Ethel Pozo, respectivamente.

"Julián es amigo mío desde hace 25 años. Es mi amigo del barrio, lo conozco hace muchos años, es mi causa, y me da mucha pena todo lo que está pasando porque ya no sé si es mi 'causa', yo espero que sí", confesó Yaco visiblemente afectado durante la entrevista.

La amistad que una vez fue sólida ahora parece estar en la cuerda floja debido a las tensiones entre Natalie y Ethel, que comenzaron por comentarios malinterpretados y bromas que se tomaron demasiado en serio.

Yaco aún no entiende por qué sucedió el problema

El conflicto se intensificó cuando Ethel se sintió ofendida por unas bromas que Natalie hizo en televisión, lo cual provocó un visible distanciamiento entre las dos. Yaco, esperanzado aún en la reconciliación, expresó su desconcierto y tristeza por la situación: "Te juro por mis hijos que no tengo la menor idea, no me queda claro... no entiendo, para mí era más fácil solucionar todo con una llamada".

Además, Yaco lamentó que este conflicto haya afectado tan profundamente su relación con Julián, con quien ha compartido tantos años de amistad. "¿Qué tan grave te hemos hecho nosotros?", se preguntó, refiriéndose a las acusaciones de Ethel hacia su esposa. A pesar del dolor, Yaco intenta mantener una postura positiva y espera que las cosas puedan solucionarse para recuperar la amistad perdida.

Los seguidores del programa reaccionaron con sorpresa y muchos enviaron mensajes de apoyo a Yaco, deseando que la amistad pueda ser restaurada. Esta situación resalta cómo los problemas personales pueden influir y complicar las relaciones, incluso entre amigos de larga data.

La comunidad de espectadores y seguidores de estas figuras públicas queda a la espera de ver si Yaco y Julián podrán superar esta dificultad y volver a ser los amigos de siempre, demostrando que la amistad puede sobrevivir incluso a las pruebas más duras.