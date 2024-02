"Vamos a ser felices": Pamela López llora al contar que Christian Cueva le juró amor a Pamela Franco

¡Es demasiado "Chollywood"! Pamela López realizó más de una confesión "bomba" a Magaly Medina. En la conversación que difundió la "Urraca", la esposa de "Aladino" le confesó que Christian Domínguez fue su "mensajero" todo este tiempo y que gracias a él descubrió toda la verdad entre Pamela Franco y Christian Cueva. Además, confesó que la cumbiambera llamó al papá de "Cuevita" y el futbolista, en su borrachera, le juró amor a la cantante, afirmándole que serán muy felices juntos.

Christian Cueva ama a Pamela Franco

Christian Domínguez quedó como un "soplón" tras todo lo revelado por Magaly Medina el último lunes en su programa. Según difundió la "Urraca", Pamela López le confesó que fue el cumbiambero quien ayudó a que termine por confirmar las sospechas de una relación clandestina entre Pamela Franco y Christian Cueva.

Además, dentro de todas las cosas que confesó, reveló más detalles de la conversación que tuvo Pamela Franco con el padre del futbolista. Según contó Pamela López, Pamela Franco llamó al papá de Cueva porque el pelotero estaba borracho (para variar).

"Christian Domínguez tenía conocimiento que ella había hablado con mi suegro ¿cómo? me dice que 'Pamela ha llamado a tu suegro' ¿cómo Pamela tiene el contacto con mi suegro? 'Sí, Cueva conoce a la familia de ella'. Ella lo ha llamado a mi suegro y le ha dicho 'señor, estoy llamando a su hijo, está borracho'", señaló Pamela López.

Además, con la voz entrecortada, la todavía esposa de "Cuevita" contó que el pelotero le juró amor a su tocaya e incluso le prometió que superarían este mal momento para que puedan vivir felices.

"Me cuenta Christian Domínguez que Cueva le decía 'oh mi amor tú tranquila!' Estaba muy borracho, estaba tomando después de mi comunicado, le decía 'tú tranquila, ella no tiene nada, no te va cag... en nada, no va pasar nada, no te preocupes, yo te amo a ti y vamos a ser felices'. Como ella no podía, porque estaba muy borracho, decirle que yo no hable, lo ha llamado a mi suegro y le ha dicho 'por favor, hable con la loca esa por mí, que no se atreva a sacarme nada, porque me va perjudicar, porque me van a dar un programa...', contó con la voz entrecortada Pamela López.

"Enano, cholo asqueroso"

Mientras Christian Cueva juraba, borracho, amor por Pamela Franco, ella pensaba todo lo contrario de él. Según contó Pamela López, Christian Domínguez le dijo que la cumbiambera tenía palabras despectivas contra "Aladino".

Durante la conversación, Pamela López recordó el reciente episodio donde Christian Cueva fue a ver a Pamela Franco en una discoteca de San Juan de Lurigancho. "Me ha contado su esposo (Christian Domínguez) que él fue a dejarla a la discoteca y se quedó dormido afuera en el carro. Ella cantó una hora y cuando salió, le dijo a su esposo, 'imagínate quién ha venido a verme'", contó la esposa de "Aladino" a Magaly.

Acto seguido, según contó la propia Pamela López, Christian Domínguez le reveló que Pamela Franco se refería a Christian Cueva en términos bastantes ofensivos y racistas. "Pero se refería a apodos muy despectivos 'ese asqueroso, ese enano, ese cholo'" , acotó.