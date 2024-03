Vanessa López castiga a su pareja tras protagonizar ampay con otra mujer: "Las mujeres no lloran, facturan"

Una vez más Vanessa López enciende la polémica tras publicar unas historias donde habría ridiculizado a su pareja Jhonny Silva quien hace unos días fue entrevistado en el programa de Magaly TV la Firme luego de haber sido captado en una piscina junto a una mujer totalmente desnuda.

Es por ello que Vanessa no dudó en pedir de todo a su galán para que lo pueda perdonar tanto así que lo publicó en redes para que unos minutos después lo borre.

Se burla de su Jhonny

Vanessa López hace de las suyas y es que luego de las bochornosas imágenes que protagonizó su presuntamente expareja Jhonny Silva, la modelo ha aprovechado este roche para que el empresario la engría a más no poder.

Es así que la modelo usó sus redes sociales para presumir los ostentoso sus regalos que le ha hecho el popular Jhonny al parecer para recuperar su confianza y su amor.

Inicialmente, Vanessa presumió un brilloso diamante haciendo referencia a que su pareja se lo habría comprado.

Vanessa 'castiga' a su Jhonny

Pero esto no fue todo ya que seguidamente Vanessa fotografió las carteras de marca que le ha comprado Silva y no dudó en escribir un polémico mensaje para que luego al cabo de unos minutos lo borrara.

"También lo obligué a comprarme más de 35 mil soles en carteras en un mes por si acaso y más", escribió la influencer convencida de que así su galán nuevamente vuelve a meter la pata ya tendrá ausentó sus regalos que la consuelen.

Y para cerrar con broche de oro publicó una fotografía de una mujer con una bolsa de plástico y con una polémica afirmación: "allá las que se conforman con poco", recalcó.

Y es que al parecer a Vanessa poco o nada le interesa la opinión pública por lo que va a aprovechar en la medida de lo posible seguir disfrutando de los flujos que le ofrece su popular 'Shony'.

Vanessa López había instruido a su pareja para que le pida perdón en el programa de Magaly

El día de ayer el programa de Magaly Medina expuso todas las imágenes de letras de cámara de la entrevista que le hizo a Jhonny Silva, expareja de Vanessa López.

En la entrevista que se transmitió en vivo el empresario reveló que se sentía bastante arrepentido por las imágenes si quería de todo para recuperar el amor de López y todo parecía sincero hasta que Magaly reveló la conversación que había sucedido detrás.

En el detrás de cámara Vanessa le indica a Jhonny que no se ponga mareado porque lo podrían ver como un matón esto le dijo en referencia a que Silva tenía las intenciones de cuadrar a la "Urraca".

En otro momento se puede ver como nuevamente Vanessa se acerca al oído de Jhonny y le rumorea lo siguiente: "solo quiero que me haga sentir un poquito mejor de la m... Que me siento ahora", afirmó.

Así mismo Vanessa estaba preparando todo el discurso que diría Jhonny y hasta la recarga que debe afirmar que luchará por su amor para que se sienta creíble sus disculpas hacia la modelo.

"Quiero escuchar eso", le dijo Vanessa Jhonny, en ese momento el empresario atinó a reír y a decir que era demasiado lo que le pedía sin embargo la mirada de Vanessa fue suficiente para que Jhonny termine aceptando el pedido de la influencer.

Magaly Medina dejó en claro que en ningún momento Jhonny se mostró arrepentido por haber protagonizado esas bochornosas imágenes y que incluso estaba al tanto de que sus amigos lo iban a ver en vivo para burlarse de la situación.

"Yo no se lo creo ustedes mujeres le creerían a un tipo así además tú le estás dando los argumentos de que tiene que decir que tú me trajiste las cámaras que yo vi las cámaras y que ahí no había nada", afirmó Magaly sobre las declaraciones de Jhonny a quien en un primer momento no le creía.