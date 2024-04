¿Vendrá a Perú? Shakira emociona con anuncio de gira mundial de su nuevo álbum

¡Atención fans de Shakira! La superestrella colombiana ha dado un anuncio que ha sacudido a todos sus seguidores. Durante su espectacular presentación en el Festival Coachella 2024, Shakira reveló que volverá a los escenarios con una gira mundial titulada "Las mujeres ya no lloran World Tour". Esto marca su regreso triunfal a los tours después de siete años desde su último "El Dorado World Tour".

Shakira confirma su gira mundial: ¿Vendrá a Perú?

Desde el Festival Coachella 2024, la superestrella Shakira ha hecho un anuncio que ha puesto a todos de pie: vuelve a los escenarios con su nueva gira mundial "Las mujeres ya no lloran World Tour". ¿Vendrá a Perú?

Shakira, que recientemente lanzó su nuevo álbum "Las mujeres ya no lloran", ha estado en el centro de la atención no solo por su música sino también por su vida personal después de Gerard Piqué. Sin embargo, lo que realmente emocionó a los fans en Coachella fue su anuncio de gira, donde prometió llevar su música a varios países.

"Buenas noches, Coachella (...) Esto es increíble, no saben lo que me da gusto verlos (...) Es lo máximo estar aquí, contigo que eres mi amigo. Hoy no me puedo contener, tengo que avisarles algo. Biza, me voy de gira, Biza ¡Por fin!", exclamó Shakira en el escenario, desatando la euforia de los asistentes.

El primer concierto de esta gira está previsto para noviembre de este año en California, Estados Unidos, aunque la lista completa de países aún no se ha confirmado. Los fans peruanos están especialmente ansiosos, pues esperan que Perú sea uno de los destinos, dado el éxito rotundo que tuvo el último concierto de Shakira en Lima en 2011.

Más detalles de la gira de Shakira

En sus redes sociales, Shakira no pudo ocultar su emoción y aseguró que anunciará más detalles pronto, incluyendo fechas y la preventa de entradas. "¡Está sucediendo! ¡No puedo esperar a estar de vuelta en el escenario de fiesta y celebrando con mi wolfpack!", escribió emocionada en Instagram.

Página oficial de Shakira. (Foto: Captura de pantalla)

Mientras tanto, en Perú, los fans ya pueden empezar a prepararse. En la página oficial de Shakira, ya está habilitada la opción para que los interesados se suscriban y reciban novedades sobre la gira, asegurándose de no perderse la oportunidad de ver a la diva en acción. Puedes acceder a su página oficial haciendo click AQUÍ.

Este anuncio no solo es una buena noticia para los fans de la música, sino que también marca un importante hito en la carrera de Shakira, mostrando que sigue siendo una de las artistas más influyentes y queridas del panorama musical internacional. Y quién sabe, quizás pronto estemos bailando al ritmo de Shakira en un concierto en Perú. ¡Manténganse atentos para más actualizaciones!