¡Verdadera amistad! Ricky Trevitazzo agradece a Luigui Carbajal por apoyarlo tras sufrir dengue: "Siempre estuvo ahí"

¡Los verdaderos amigos se ven en las buenas, malas y en las peores! Ricky Trevitazzo y Luigui Carbajal son una de las duplas más queridas en "El gran chef famosos x2", sin embargo, no todo ha sido felicidad. Hace unas semanas, el primero en mención cayó enfermo por dengue, encendiendo las alarmas de todos sus seguidores, pero, felizmente, no pasó a mayores. Durante este proceso, el apoyo de la expareja de Dorita Orbegozo fue fundamental y así lo reconoce Ricky, quien no dudó en agradecerle recientemente por todo lo hecho.

Lo apoyó en sus peores momentos

Hace unas semanas, Ricky Trevitazzo vivió uno de los peores momentos de su vida. El cantante cayó a causa del dengue y durante todo su proceso reconoce que una de las personas que siempre estuvo para él fue Luigui Carbajal.

Ambos son muy buenos amigos y han regresado a las pantallas de televisión gracias a "El gran chef famosos x2", programa en el cual son una de las duplas favoritas del público. En una reciente entrevista para "Reporte Semanal", el artista no dudó en agradecer a su buen amigo y compañero por apoyarlo en sus momentos más difíciles.

"Su esposa es mi sobrina y es muy amiga de mi esposa (...) Hace poco tuve un problema serio con el tema del dengue y el que siempre estuvo fue él, a veces la amistad es más fuerte que el lazo sanguíneo", sostuvo Ricky Trevitazzo.

Cabe destacar que Ricky Trevitazzo había reconocido que el dengue fue un problema muy grave para él. Su lucha fue constante y cuando le dieron de alta sintió que había vencido a la muerte. Y no era para menos.

Contó su verdad

El último 23 de marzo, el cantante fue dado de alta de un centro de salud de Bellavista donde fue entrevistado por el programa de Latina e invitó a los ciudadanos a cuidarse y al más mínimo síntoma tomar las precauciones del caso.

Cabe resaltar que Ricky afirmó que los síntomas eran parecidos a una gripe ya que empezó con fiebre y luego decidió hacerse una prueba descarte de dengue la cual salió positivo.

«Los síntomas vinieron desde la semana pasada, el sábado pasado tenía síntomas, pero pensé que era una gripe, el domingo era ya más fuerte, me hice la prueba y era dengue. Ha sido en Lima porque no he viajado a ningún sitio, le pido a la gente que se cuide mucho. El dengue ataca directamente las plaquetas", dijo a las cámaras de Latina Noticias.