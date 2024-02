"Voy a conversar con ella", Néstor Villanueva responde luego de captarse a su pareja con otro

Néstor Villanueva se quedó sorprendido luego de ver las imágenes donde se revela que su actual pareja Greis Keren sale y se besa con otro hombre.

El programa de "Amor y Fuego" fue el encargado de mostrarle estas imágenes a Néstor quien no supo que responder pues según el todavía tenía una relación con Greis por lo que le asombro este comportamiento.

Con la boca abierta

Néstor Villanueva al parecer viene viviendo en carne propia lo que es ser víctima de infidelidad y es que el programa de "Amor y Fuego" captó a su todavía pareja Greis Keren pasándola de lo lindo con otro hombre.

El sujeto que le había movido el piso a la modelo es un reguetonero de nombre "Nigga", sin embargo, el artista tiene esposa, Angelica Matheus, pero al parecer poco o nada le importó.

En las reveladoras imágenes se muestra a la modelo llegando a un edificio y encontrándose con el cantante también conocido como 'Flex'.

Al encontrarse, ambos se besan y luego hacen cola para tomar el ascensor. Cerca de una hora después, Greis y 'Nigga' salen del edificio juntos.

Más tarde, el artista le pide un taxi a la peruana, quien al despedirse le da otro beso.

Es así que el reportero del programa de espectáculos abordó a la expareja de Florcita Polo para saber si aún mantenía una relación con Greis siendo su respuesta afirmativa.

Acto seguido el reportero le muestra las imágenes a Néstor sin saber que decir al respecto.

"¿Quién es? No, bueno, sí (la reconozco) ¿Con quién está ahí? Pregúntenle a ella, voy a conversar con ella sobre eso. No puedo decirte más al respecto. Déjame conversarlo y te aviso", expresó.

Hasta el momento no se sabe si la parejita decidió culminar su romance por esta clara prueba de infidelidad por parte de Keren.

Se quiebra por sus hijos

Durante un reciente avance de la entrevista de Néstor Villanueva para Día D, la expareja de Florcita Polo no pudo evitar quebrarse al revelar que aún no puede ver a sus hijos.

Por tal motivo, le envió un mensaje a la hija de Susy Díaz para que permita reencontrarse con los menores. De igual forma, Néstor Villanueva brindó más detalles de lo que se encuentra enfrentando. Además, en la entrevista conoceremos cuál es el motivo por el que Florcita Polo no le deja ver a sus hijos.

"Flor te pido que por favor me dejes ver a mis hijos por lo menos un momento", manifestó Néstor Villanueva, al borde del llanto. Cabe resaltar que no es la primera vez en la que la expareja de Florcita Polo se pronuncia sobre este hecho. Recordemos que en otra ocasión, él lamentó que no pudiera pasar las fiestas navideñas con sus hijos.