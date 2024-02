Xoana González 'aconseja' a Pamela López que se ponga al día con Christian Domínguez: "Empareja un poquito"

Xoana González, la argentina que siempre tiene algo picante para decir, soltó sus comentarios en el set de "Magaly TV La Firme" sobre el escándalo de las Pamelas y Christians. Y la cosa se puso divertida con sus ocurrencias, cuando dio peculiares consejos a Pamela López en relación a Christian Domínguez.

Xoana González 'aconseja' a Pamela López

La argentina Xoana González se soltó con todo en una entrevista explosiva en "Magaly TV La Firme". Con su estilo único, lanzó bombazos sobre el escándalo de las Pamelas y Christians. Según Xoana, Pamela López debería llamar a Christian Domínguez para ponerse al día, ya que según ella, Christian Cueva y Pamela Franco, sus respectivas exparejas, estarían llevando siete años teniendo su propio festín amoroso.

La situación fue así. Xoana se metió en el papel de Pamela López, simulando una llamada entre con Christian Domínguez: "Escúchame acá, pe. Acá estos se están comiendo hace 7 años, papito. ¿Cómo es, pe? Pongámonos al día, porque estos nos llevan ventaja".

Al final de esa actuación, Xoana señaló entre risas un mensaja para Pamela López: "Avívate, hacé algo, emparejá un poquito". Y claro, sus comentarios no pudieron evitar arrancar risas en el set, incluso Magaly Medina no pudo contenerse.

Y es que Xoana, siempre fiel a su estilo, no deja pasar ni una. No solo soltó sus 'consejos' sino que también se burló un poco de la situación, haciendo gala de su humor característico.

La argentina no se guardó nada y hasta reveló un detalle curioso: "Yo me sentí indignada por la Pamela que no comió. Todos estaban disfrutando de lo lindo mientras ella estaba solita y abandonada". Un comentario que añade más chispa al enredo amoroso.

Pero espera, ¡hay más! Xoana soltó otro consejo que no tiene desperdicio. En medio del escándalo, sugirió a Pamela López que le agradezca a la otra Pamela (Franco) por la situación. "Que le diga a la otra Pamela: 'Gracias'. Que aprenda a vivir con los cachos. Que se ponga las pilas para la nueva etapa", manifestó.

Xoana González sobre Samantha Batallanos

Pero no todo fue chisme, también hubo revelaciones picantes. Xoana contó detalles jugosos de sus conversaciones con Samantha Batallanos, quien le pidió consejos para abrir una cuenta en OnlyFans. Sin pelos en la lengua, Xoana elogió a Samantha como "una chica bastante buena onda" y le deseó éxito en su nueva aventura.

Por otro lado, Xoana González quedó sorprendida y aseguró de forma irónica que "quedó dolida" por escuchar a su expareja Rodrigo Valle compararla con Samantha Batallanos, señalando que ella tuvo mejor educación por parte de su familia. A pesar de ello, la modelo argentina señaló que le desea lo mejor.

En resumen, Xoana González toma con humor los escándalos de la farándula. No deja que el aburrimiento se apodere del espectáculo. Así que ya saben, el escándalo de las Pamelas y Christians tiene para rato.