"Cach*das, pero conchudas", Leysi Suárez, Roxana Molina y Samantha Batallanos se unen en divertido stand up

Leysi Suárez, Roxana Molina y Samantha Batallanos preparan un entretenido stand up sobre el amor y sus desilusiones Y es que cada una de ellas ha tenido una experiencia que contar.

Estas tres regias mujeres prometen ofrecer lo mejor a su público en la Estación de Barranco quienes fieles a su estilo celebrarán este mes del amor.

Un día inolvidable

Leysi Suárez, Roxana Molina y Samantha Batallanos llevarán a cabo un show de comedia en donde podrán contar sus experiencias amorosas tanto las buenas como las malas pese a todo lo vivido en el ámbito amoroso las tres mujeres son exitosas y con una vida profesional por delante.

Cómo se sabe Roxana y Leysi son las conductoras en radio Karibeña por lo que se han logrado ganar el cariño de muchos seguidores pues ambas mujeres representan la fortaleza y han demostrado que no necesitan un hombre a su lado para construir un buen futuro para ella y sus hijos.

Por otro lado, se encuentra Samantha Batallanos quien estuvo en el ojo de la tormenta luego de su romance con el boxeador Jonathan Maicelo, pese a que vivió un infierno con el deportista, la modelo no se vino abajo y siguió adelante.

Es por ello que estas tres mujeres llevarán su belleza, carisma, y buena vibra a todos aquellos que deseen pasar un momento ameno y divertido junto a estas tres bellezas.

Usuarios en redes se emocionaron por este junte que emociona a el público; "Acabó de verlas en el programa de Magaly. Felicitó la idea, estaré en primera fila", "Team Roxanacha 🔥🙌 no me lo pierdo", "Espero vengan a provincias", "Me parece una falta de respeto de Pamela franco no esté ahí", fueron algunos de los comentarios.

Leysi 'parcha' a Christian Domínguez

La locutora Leysi Suárez siempre habla sobre los últimas novedades de la farándula en el programa de 'Ke Rica Mañana'. Por ello, no puedo evitar opinar sobre el ampay de Christian Domínguez y las imágenes comprometedoras.

"No es nuestro problema, pero al decir que presto su carro.. ya se vendió, encima mal tramposo. Por eso le dije una vez a un novio... yo no te dejo a ti por infiel, sino por imb*cil. Cómo vas a decir esa estupid*z", inicia comentado Leysi cuando Christian Domínguez decía que había prestado su carro justo en las horas en que era infiel.



Luego, Leysi Suárez agrega que sus conversaciones eran desde sus redes sociales oficiales y que era un mal tramposo: "Encima hablas con la otra, ni siquiera te creas un Facebook falso... de tu propio Instagram. Ni siquiera para que digas que te han usurpado, me han hackeado".

Después, comentaban que ni siquiera pudo alquilar otro carro para que no salga su placa o que intercambiara carro con algún otro amigo. Leysi Suárez lo agarró con palo al cantante, cuando veía cómo trataba a su trampa con cariño: "La trata con cariño a la otra, pero más coleta da que le cantaba, ni a mí me cantaban y le canta a la otra en el escenario... no te pases".