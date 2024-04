Xoana González revela que se contagió de dengue junto a su pareja: "Tuvimos fiebre muy alta"

Xoana González compartió que tanto ella como su esposo contrajeron dengue, experimentando fiebre elevada, dolores articulares y una reducción en el número de plaquetas en la sangre. Actualmente, están enfocados en su recuperación, siguiendo una dieta rica en hierro y cumpliendo rigurosamente con el tratamiento médico recetado.

La modelo detalló que hay un alto brote de la enfermedad en Argentina debido a las constantes lluvias. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Xoana González contagiada de dengue

Recientemente, Xoana González reveló que ella y su esposo fueron afectados por el dengue, experimentando síntomas como fiebre alta, dolores óseos y una reducción en los niveles de plaquetas. Además, mencionó que están siguiendo una alimentación abundante en hierro y siguiendo al pie de la letra las instrucciones médicas.

"En Argentina hay un brote de dengue porque hay unas lluvias terribles. Javi y yo nos contagiamos, a mí me agarró primero la semana pasada y él me cuidaba, ayudaba con la casa, atendía", reveló Xoana González para un medio local.

"Después se enfermó él, yo ya había pasado lo peor y pude atenderlo, felizmente no nos agarró al mismo tiempo porque si no iba a ser el muerto cuidando al degollado. Al dengue aquí le llaman el rompe huesos, imagínate", continuó detallando la modelo.

Continúa grabando contenido para su OnlyFans

Xoana González enfatizó que, a pesar de estar en proceso de recuperación, tanto ella como su esposo continúan produciendo contenido para su plataforma en línea Onlyfans. Cabe resaltar que su plataforma de contenido para adultos ha ganado mayor número de seguidores durante los últimos meses.

"Ahorita estamos convalecientes viendo que suban las plaquetas, pero aun así grabamos contenido para el Onlyfans, porque hay que seguir trabajando", explicó la argentina Xoana González, quien no deja de facturar a pesar de la enfermedad.

Por otro lado, detalló un duro episodio por el que atravesó cuando se contagió de Covid-19, la enfermedad que dejó al mundo entero en confinamiento. "Yo que tuve Covid, es peor, te deja el cuerpo supercansado, voy recuperándome dos semanas y todavía no estoy en el rango con los glóbulos blancos y Javi está peor, pero bueno, acá le puse paños fríos en la frente en esas madrugadas de fiebre", siguió contando para un medio local.

Recordemos que recientemente otros artistas también se contagiaron del dengue, pues el cantante de Skándalo, Ricky Trevitazzo, estuvo hospitalizado en su momento por este mal. "Me dieron de alta, estoy bastante recuperado, sin duda que me he escapado de la muerte. Nunca pensé que el dengue era algo tan complicado, es muy agresivo y le pido a todos que se cuiden", comentó Ricky Trevitazzo en otra oportunidad.