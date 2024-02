¿Y Melissa Paredes? Productor de "América Hoy" no descarta regreso de Domínguez: "Mientras esté ordenado con su vida"

¡Tremenda lavandería! Christian Domínguez estuvo en el ojo de la polémica por su infidelidad a Pamela Franco con Mary Moncada y Alexa Samame. Tras esto, el cantante abandonó "América Hoy", programa que conducía junto a Ethel Pozo, Brunella Horna, Giselo y Janet Barboza. Sin embargo, parece que su regreso está más cerca de lo esperado y así lo hizo saber "papá Armando" (Armando Tafur), productor del magazine de América Televisión.

Christian Domínguez regresaría a "América Hoy"

El pasado 23 de febrero, Christian Domínguez sorprendió al reaparecer en "América Hoy" luego de su sonado caso de infidelidad en su ya famoso "auto rana" con Mary Moncada. Esto levantó una ola de especulaciones en redes sociales, donde diversos usuarios señalaron que sería cuestión de días para que el cumbiambero reaparezca como conductor del magazine de América Televisión.

Al parecer no habrían estado tan lejos de la realidad, ya que, en una reciente entrevista para un medio local, Armando Tafur, productor de "América Hoy", dejó la puerta abierta ante un posible regreso de Domínguez al programa producido por "GV Producciones".

"Christian no está con nosotros ahora, pero no descarto nunca que alguien regrese, mientras estén ordenados con su vida", indicó Armando Tafur.

Además, se desvivió en elogios por Christian Domínguez y, dejando de lado sus infidelidades, destacó que es una buena persona en todo aspecto. Sin embargo, habría un pequeño inconveniente para que se concrete su retorno ya que según reveló Armando Tafur, quiere refrescar el programa.

"Él siempre ha sido cumplidor, pero tengo intención de renovar el equipo un poco", señaló en la entrevista con un medio local.

¿Campaña para "limpiarlo"?

El último fin de semana, Christian Domínguez sorprendió al aparecer en "El Reventonazo de la Chola" a corazón abierto. Como pocas veces se le ha visto, el cantante se mostró afligido por toda la situación que está pasando y realizó una sentida confesión.

"Borraría todo lo que hice, por supuesto. Yo pensé que todo era una pesadilla cuando lo estaba pasando, pensé que me tenían que pellizcar y despertar. Nunca había sentido tanta vergüenza como ahora. No solamente era la culpa, era la vergüenza. La vergüenza de ver a Pamela (Franco), a sus padres, a mi familia, a mis papás", confesó Domínguez.

Además, reafirmando lo dicho líneas arriba, Christian Domínguez señaló que bajo ningún motivo quería serle infiel a Pamela Franco. Sin embargo, parece que su "pipilepsia" pudo más y la terminó traicionando.

"Completamente, me duele bastante, no sabes, esta vez me dolido más que cualquier otra cosa mala que yo haya hecho, me ha dolido más esta vez, porque esta vez no quería que suceda. Esta vez no era saliendo de la relación, no era que no sé, diferente fue", añadió Christian Domínguez.