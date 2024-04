¡DESTRUIDAS! Periodistas argentinos "destrozan" looks de conductoras de "América Hoy": "Cualquier cosa"

¡NO LAS SUELTAN! La "guerra" entre los periodistas argentinos de "LAM" y las conductoras de "América Hoy" está "al rojo vivo". Desde Perú, condenaron los adjetivos calificativos que usaron en contra de Milett Figueroa y tuvieron respuesta de los "gauchos". Luego vino el cruce de palabras con Pepe Ochoa, un panelista del espacio argentino y ahora, todos los periodistas de dicho programa no dudaron en burlarse de los looks que tuvieron Ethel Pozo, Brunella Horna y Janet Barboza, enfatizando más en las dos últimas. ¿Qué les dijeron?

Periodistas argentinos destruyen a conductoras de "América Hoy"

Un capítulo más entre la "bronca" de los periodistas argentinos de "LAM" y las conductoras de "América Hoy" se vivió en la noche de ayer desde Buenos Aires. Esta vez, los comunicadores gauchos se burlaron a más no poder de los looks de Ethel Pozo, Brunella Horna y Janet Barboza y no se guardaron nada.

"Pero mira esta (por Janet Barboza). Parece que se bajó una cortina y se hizo un vestido, pobre chica. Y la otra (por Brunella Horna) tiene dos huevos fritos en la cabeza y un pantalón trepado que no puede ni hablar" , señaló una de las periodistas argentinas del programa "LAM".

Por si esto fuera poco, volvió a cargar sus "baterías" contra la popular "Retoquitos" y apuntó, esta vez, contra su peinado. Los rulos despampanantes de Janet Barboza no son para nada del agrado de los periodistas argentinos y lo hicieron saber, muy a su manera.

En #LAM volvieron a destrozar los looks de las conductoras de #AméricaHoy: "Mira esta (Janet) parece que bajó una cortina de Brocato. Y la otra (Brunella) parece que tuviera dos huevos fritos y un pantalón trepado" 👇🏼 pic.twitter.com/54dEeYVDJV — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 25, 2024

"El peinado es tremendo y con ese vestido...", expresó de manera sarcástica la panelista del programa "LAM". Asimismo, también lanzaron dardos en contra de la decoración del set del programa producido por Armando Tafur, el cual, a su opinión, les parece muy básico.

"La decoración es brava. Me hace acordar a un programa de acá que no quiero nombrar, pero es...", acotaron todos los periodistas argentinos de "LAM". La guerra entre peruanos y argentinos parece de nunca acabar y es más que seguro que hoy, los gauchos tendrán su vuelto por parte de Ethel Pozo y compañía.

Guerra declarada

Uno de los periodistas más reconocidos de "LAM", Pepe Ochoa, recientemente se enlazó EN VIVO con "América Hoy" para opinar sobre la supuesta crisis en la relación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Cuando todo hacía suponer que sería una conversación tranquila y pacífica, nada de eso pasó y, por el contrario, el comunicador sacó al fresco a las conductoras del magazine de América Televisión.

Fiel a su estilo y sin tapujos, Pepe Ochoa "les dijo su vida" a Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna, a quienes tildó de "falsas" y "mentirosas". Eso no fue toda, ya que también las acusó de ser hipócritas y generar todo un circo solo para tener rebote.

"Son falsos, son un programa que son falsos para tener rebote... nosotros tenemos rebote a través de la información que traemos a un programa, ustedes nos piden información, opina de nosotros, rebota de Perú a Argentina, me parece bárbaro y todos entendemos el juego", explicó en un inicio.

La pelea entre Pepe Ochoa y los periodistas argentinos de "LAM" en general con las conductoras de "América Hoy" estuvo demasiado intensa y prácticamente, el argentino "barrió" con las peruanas. ¿Habrá segundo round? Estaremos atentos porque estamos seguro que estos dimes y diretes no acabarán aquí.