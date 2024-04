¿TOTAL? Yanina Latorre "SACA AL FRESCO" a Milett Figueroa y Tinelli y CONFIRMA ruptura

¡Tú y yo estamos locos Lucas! Milett Figueroa y Marcelo Tinelli dieron una gran muestra de su amor el último fin de semana. Dejaron atrás los rumores de una supuesta crisis y se lucieron muy enamorados en una parrilla íntima que organizó el presentador argentino. Lo impactante de todo es que compartieron junto a Yanina Latorre, panelista del país "gaucho" que pregonaba el final de la relación entre ambos. Al parecer, luego de la fiesta, Latorre entró en "lagunas mentales", ya que recientemente se olvidó de que ambos son sus amigos y los "sacó al fresco" asegurando que todo sería "pantalla" ya que ella puede confirmar que están SEPARADOS. ¡Ya no entiendo nada!

Yanina Latorre revela final de la relación entre Tinelli y Milett

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli habían callado los rumores de una supuesta crisis el último fin de semana al lucirse muy enamorados en una parrilla organizada por el argentino. En aquel evento, por sorprendente que parezca, estuvo Yanina Latorre, quien en los últimos días le "dio con palo" a la peruana y anunció el final de la relación de ambos.

Al parecer, Latorre vio algo que la dejó intrigada el último fin de semana y, pese a que juraba "amar" a Milett, ahora sacó al fresco a ambos y lanzó tremenda "bomba". "Estoy en condiciones de anunciar que el señor Marcelo Tinelli y Milett Figueroa NO ESTÁN RECONCILIADOS, NO ESTÁN JUNTOS. ¿Dónde hubo fuego cenizas quedan? Que antigüedad. Lo dije desde el primer día, están separados y en crisis" , reveló.

Yanina Latorre asegura que Milett Figueroa y Marcelo Tinelli no están reconciliados. Además dice que durante el asado del sábado, Milechi le mandaba indirectas al conductor argentino con las canciones que ponían 🤔 pic.twitter.com/81SyypA1Fv — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 22, 2024

Sin embargo, señaló que esta ruptura no es definitiva, ya que, tal y como dijo la exparticipante de "El gran chef famosos", ella y Marcelo Tinelli necesitan sentarse y conversar de algunos puntos que, aparentemente, deben sanar.

"Creo que él (Marcelo Tinelli) la invitó el sábado para eso (hablar). Si Milett estuviese enojada conmigo no viene a casa a comer un asado (...) el tema es que la verdad es más fuerte que yo. Así sean amigos míos yo no trabajo de chupamedias, no trabajo de amigos. La data no la tengo por Marcelo, él tampoco me dijo que deje de decir que están separados", añadió Yanina Latorre.

¿Envía indirectas?

Asimismo, la argentina reiteró que la parejita estaría atravesando una fuerte crisis en su relación y tendrían una conversación pendiente. Para la panelista de espectáculos, el tiempo que ambos estuvieron separados habría "enfriado" el romance.

"Evidentemente han tenido una crisis, les falta una charla, han estado dos meses sin verse. Él estuvo en Madrid, Millet en Perú. De hecho, que antes veíamos fotos y videítos de ambos, ahora a raíz de que ella ha regresado recién hemos visto algo (de fotos entre ambos)", indicó Yanina Latorre.

Lo sorprendente de la noche fue que la panelista argentina señaló que Milett Figueroa habría tildado de "mentiroso" a Marcelo Tinelli y todo lo habría hecho a manera de indirectas mediante canciones.

"En un momento de la noche, entre bailecitos van, bailecitos vienen, en esas canciones de "mentiroso", las canciones de reproche iban dirigidas para Marcelo Tinelli", sentenció Latorre en "El Observador 107.9".

¿Cuál será la verdad de toda la historia? Lo cierto es que, tanto Marcelo Tinelli como Milett Figueroa estuvieron compartiendo en el cumpleaños de "Lolito", el hijo del argentino, y se les vio más felices que nunca. ¿Todo será para aparentar?