"Yo no tengo relación con mi papá", Nataniel Sánchez sorprende tras confesar como se lleva con su padre

La actriz Nataniel Sánchez acaba de llegar al Perú para promocionar su nuevo tema musical al estilo bachata, sin embargo, fue invitada al programa de 'La Linares' para responder algunas preguntas de su vida personal.

La recordada Fernanda De las Casas, de la exitosa serie peruana 'Al fondo hay sitio' volvió al Perú ya que se encuentra viviendo permanentemente en España donde se ha enfocado en seguir desarrollando su nivel personal aprendiendo el catalán y otros cursos.

Distanciada de su padre

La muy querida Nataniel Sánchez se confesó con Verónica Linares y aseveró que a pesar de tener una carrera exitosa en donde no ha dejado de aprender, por el lado familiar no le ha ido tan bien.

Y es que la cantante bailarina y actriz afirmó que ya son 6 años en los que se ha mantenido alejada de su padre incluso desde antes de que viajara a España.

"Yo no tengo relación con mi papá hace muchos años ya cuando ya estaba en la tele", dijo la actriz.

Nataniel confesó que no tenía una relación saludable con su padre por lo que decidió no pertenecer más a su círculo familiar.

"Yo decidí no tener relación con mi papá porque no está relacionada conmigo de manera sana y yo aprendí que nadie tiene derecho a hacernos daño ni siquiera nuestros padres", afirmó.

Finalmente, dejó en claro que a pesar de todo lo vivido con sus padres el tiempo ha sabido dejar atrás estos malos recuerdos y recalcó que ya los perdonó.

"Yo mis padres los perdoné los amo pero mi papá particularmente Yo sé que va a seguir haciendo sus cosas a su manera y no le viene bien a mi vida por eso lo separé", concluyó.

Cabe resaltar que actualmente Nataniel Sánchez se encuentra emocionada por seguir promocionando "Yo soy la que te dice adiós".

¿Habló de Mario Hart?

La querida Nataniel Sánchez, de gira en Perú para lanzar su nueva canción "Soy yo la que te dice adiós", lo contó todo en una entrevista con Verónica Linares. Pero lo que más llamó la atención fue su reacción inesperada cuando le preguntaron por su ex, Mario Hart.

La bomba explotó cuando Verónica Linares le hizo una pregunta que sorprendió a Nataniel Sánchez: "¿Te gusta la música de Mario Hart?". Y Nataniel, con su estilo directo, soltó: "Mira, ahí entra la respuesta de 'yo no hablo de lo que no quiero hablar'. Yo siempre voy a hablar de lo que me apetece, no hablo de terceros. Podría decir sí o no, pero no quiero opinar porque no tengo idea, hay muchos cantantes que salen y no los escuchan".

Y si pensaban que los nervios le ganaron, ¡error! Nataniel tomó un trago largo de agua, quizás para refrescar el ambiente después de tanta tensión.

