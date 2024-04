Youna le habría mandado indirecta a Samahara tras escándalo: "No confundas una jaula con un hogar"

Youna habría usado sus redes sociales al parecer para opinar indirectamente sobre la polémica separación de Samahara Lobatón y Bryan Torres, es por ello que el barbero mandó un fuerte mensaje a través de su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, Youna y Samahara no han logrado hasta el momento tener una relación sana por el bien de la hija que tienen en común, ambos desataron el escándalo meses atrás a nivel nacional.

¿Indirectas?

Youna habría mandado su 'chiquita' a su expareja Samahara Lobatón quien hace unos días fue vista mudándose de la casa que compartía con Bryan Torres.

Es así que el barbero compartió una sugerente fotografía donde lo describe una fuerte mensaje aparentemente para la madre de su hija.

"No confundas una jaula con un hogar", decía la imagen que el barbero publicó en sus redes, no e sabe si la indirecta iba para Samahara o para Bryan ya que el cantante afirmó que era la influencer quien tenía comportamientos agresivos.

Mensaje indirecto de Youna en redes

Cabe resaltar que estas actitudes en Samahara no es nada nuevo ya que en el pasado protagonizó escenas similares y hasta peores con Youna donde ambos terminaron en la comisaría.

No se sabe si Youna logró comunicarse con su hija después de acusar a la modelo de impedirle por todos los medios tener una comunicación fluida con su engreída.

Samahara Lobatón comparte reflexivo mensaje tras bronca con Bryan Torres

La polémica hija de Melissa Klug compartió un reflexivo mensaje desde su nuevo hogar luego de protagonizar un fuerte altercado con su expareja Bryan Torres, de quien ahora espera un hijo. Y es que Samahara Lobatón remarcó que se encuentra en paz, pero no se siente feliz. Recordemos que la influencer se ha visto envuelta en diversas polémicas a su corta edad, lo cual ha ocasionado una ola de críticas en redes sociales.

Mensaje reflexivo de Samahara Lobatón

"Después de tomar una gran decisión, alguien me preguntó, ¿Eres feliz? y yo respondí: feliz no, pero estoy en paz. Sí, en la vida aprendí que no siempre seré feliz, a veces elijo estar en paz y es casi como ser feliz", se lee en el post compartido por la joven influencer en sus red social oficial de Instagram.

Samahara Lobatón está esperando su segundo hijo fruto de su romance con Bryan Torres, cabe recalcar que ya tiene una hija con su expareja Youna con quien ya ha tenido diversas peleas en televisión.