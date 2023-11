«Estaba pálido»: Nicola Porcella temía por su vida tras ser diagnosticado de una enfermedad

Nicola Porcella es un peruano que se encuentra avanzando en su carrera artística en México. Hace algunos meses, se fue a vivir allá y se encuentra en medio de varios proyectos. Hace unas horas, un video se volvió viral donde preocupó a sus fans sobre una enfermedad que le habrían diagnosticado hace poco.

Preocupado por su vida

El peruano viene trabajando en diferentes proyectos en México. Acaba de terminar una gira por diferentes ciudad mexicanas, en shows, conduciendo programas de televisión y ahora, ya se encuentra preparándose en las grabaciones de la telenovela ‘El Amor No Tiene Receta’.

Una corta entrevista fue publicado en redes sociales, donde le consultaban a Nicola Porcella cómo se sentía. El ‘Novio de México’ comentaba que hace un par de meses se hizo unos exámenes y no le dieron buenas noticias.

«Por eso un día puse un mensaje diciendo ‘No estoy bien’. Cuando me dieron la noticia, yo estaba pálido… dije ‘guau, con 35 años y con esto, dije bueno, vamos a darle'», comenta, pero sin aclarar cuál fue el diagnóstico.

Luego, Nicola Porcella agrega que recibió un mensaje de su doctor tras repetir los exámenes nuevamente: «Ahora la verdad es que estoy sorprendido, contento y alegre. El doctor ahorita me acaba de poner: ‘Nicola, salta de alegría porque no tienes nada’ y dije guau».

¿Nicola Porcella recibió un mal diagnóstico?

El artista peruano comentó que no fue un mal diagnóstico de su doctor, sino que justo cuando se realizó el primer examen, en su cuerpo apareció algo que no debió aparecer: «Justo en ese momento pasaban partes de mi cuerpo que doblaban. Apareció en un momento que no se debió ver, que pasa uno en un millón».

Nicola Porcella comenta que actualmente se encuentra muy alegre porque con el segundo examen descartaron esa enfermedad que le hizo temer por su vida. «Mi papá está muy feliz, me dijo: ‘Nicola, quédate en México porque la verdad te ama. Los de México te siguen salvando la vida siempre», dijo.

Finalmente, comenta que se siente muy agradecido porque podrá pasar más momentos con su pequeño hijo: «Gracias a Dios, contento, así voy a poder disfrutar más a mi hijo».