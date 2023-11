¡Explotó! Magaly Medina se enojó con su producción por estar más atentos al partido

La conductora de espectáculos Magaly Medina pasó un incómodo momento durante la emisión de su programa. Ella lanzó duras críticas contra su personal de producción, luego de que se confundieran en pasar las imágenes que la presentadora estaba solicitando. Incluso, los tildó de no tener profesionalismo al realizar su trabajo en vivo. Cabe resaltar que anteriormente, algunos extrabajadores cuestionaron la forma en la que trabaja Magaly Medina, pues señalaron que es sumamente complicada. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: “Trabajar con la señora es complicado” ExDJ de Magaly Medina reveló los motivos de su salida del programa

Magaly Medina cuestionó a su personal de producción

Durante la más reciente edición de Magaly TV La Firme, la conductora protagonizó un tenso momento junto a su personal de producción. El hecho se habría ocasionado debido a que no pasaron la imagen que Magaly Medina estaba solicitando. Ante ello, pidió que vuelvan a transmitir las imágenes de acuerdo a la nota que estaba presentando. Sin embargo, su producción volvió a cometer el mismo error. Por estos motivos, la popular Urraca no se guardó nada y explotó contra sus trabajadores a quienes tildó de no ser profesionales.

«Pon la parte que no ha salido en la nota, donde ella se victimiza y dice que es una paciente psiquiátrica. No, la parte donde nuestro reportero la entrevista y eso lo íbamos a poner fuera de la nota», indicó en un principio mostrándose enojada. «Eso no es, es el otro, ese no es. Yo creo que están concentrados en ver el partido, en hacer otras cosas que no son las que están vinculadas a este programa. Yo he pedido eso, a mí, de verdad, sí es algo que me enoja cuando la gente no es profesional y ustedes, disculpen, a veces tengo estas reacciones, pero yo soy muy profesional», sostuvo.

«No lo tienen, eso es el colmo. Bueno, ya sabremos qué hacer en interno. O sea, no está, yo lo he visto arriba, yo lo he visto porque reviso cada uno de los informes. Una vez más, así es y después no se quejen cuando ya no pertenezcan a este equipo de trabajo. Bueno, en fin, sácame eso por favor», precisó bastante incómoda.

También te puede interesar leer: “Trabajar con la señora es complicado” ExDJ de Magaly Medina reveló los motivos de su salida del programa

Declaraciones de extrabajadores

En otro momento, un extrabajador de Magaly Medina salió a revelar detalles de lo que es trabajar con la mediática conductora. Él sostuvo que es complicado laborar con ella y señaló los motivos. Él es Sergio Delgado, quien contó la experiencia de trabajar para Magaly Medina, quien lleva 26 años en la televisión. Por ello, al igual que otros anteriores trabajadores, él se animó a dar detalles de su salida del programa.

“Trabajar con la señora es un poco complicado porque tiene un ánimo medio jodid#, fastidiado. Entonces llegar a poner la canción que ella está pensando es bien complicado (…) La señora no te da alternativas, no te permite juntarte con ella antes del programa, es muy cambiante (…) Básicamente, ahí estuvimos el tiempo que pude durar. Hasta que llegó un momento donde ya no pude más y decidí dar un paso al costado”, reveló en una entrevista publicada en TikTok.