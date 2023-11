¿Ya lo veía venir? Flavia Laos hace sugerentes declaraciones días antes de terminar con Austin Palao ¿Qué dijo?

Flavia Laos y Austin Palao han estado en boca de toda la prensa de espectáculos, esto a raíz de su anuncio en redes de su separación y es que la parejita ya venía dando indicios que su relación no iba por buen camino.

Es así que Flavia Laos declaró días antes de hacer oficial su separación a un programa de YouTube donde recalcó el por qué no tiene miedo a la soltería y el empoderamiento de mujer que siente al no necesitar a nadie a su lado para sentirse plenamente feliz.

Fuertes declaraciones

En un programa de YouTube Flavia Laos habló sobre el tema de las separaciones y el motivo por el que muchas de ellas deciden no terminar por miedo a la soledad.

Es así que la influencer se mostró convencida de que una persona puede ser plenamente feliz así sea estando soltera y no dudó en compartir un mensaje alentador para todas aquellas personas que sienten que no podrán emocionalmente al finalizar una relación.

«Enfócate en tí porque tú has venido a este mundo solo», empezó diciendo la influencer convencida que nadie puede depender emocionalmente de nadie. ¿Será acaso que ya había terminado con Austin?

Incluso, recalcó que la incertidumbre de empezar todo nuevamente es uno de los miedos que invade a la mayoría de las personas.

Por lo que también compartió un contundente mensaje en plena entrevista.

«El miedo a empezar de cero y al estar sola, pero voy a estar conmigo misma no sola», acotó la rubia.

Al parecer la cantante ya sabía lo que pasaba con su relación, sin embargo, se tomó el proceso de separación lo más tranquila posible tras estas declaraciones.

A pesar de ello, la actriz aseveró que le guarda mucho cariño y respeto a Austin Palao por todo el tiempo compartido juntos.

Se acabó el amor

El chico reality Austin Palao soltó la noticia bomba en Instagram, donde anunció que Flavia y él decidieron terminar, pues sus objetivos era como el agua y el aceite; es decir: “totalmente distintos”.

Austin fue visto recientemente por historias de Instagram con Alejandra Baigorria junto a Said Palao viendo el clásico ‘U’ vs Alianza Lima. Y Flavia estuvo en la televisión comentando sobre Leslie Shaw, tras las polémicas declaraciones en contra de Mario Hart, pero nada de rastro de Austin. Lo cierto, es que Austin y Flavia no se dejaban ver juntos hace mucho tiempo.

En sus propias palabras, Austin expresó: «Después de haber compartido tantos momentos juntos, Flavia y yo hemos comprendido que ambos tenemos objetivos totalmente distintos. Por ello, hemos decidido dar por terminada nuestra relación, espero comprendan que no es un momento fácil para ambos por lo cual agradeceríamos que respeten nuestro silencio».

Y Flavia, ¡tampoco se quedó callada! Ella colocó su mensaje en Instagram: «Aunque hay cariño, las cosas no funcionan entre nosotros». ¡Una noticia que dejó a todos boquiabiertos!

Su texto completo decía: «Hola chicos, como me debo a mi público y a la gente que siempre me ha apoyado, hoy quiero confirmar mi separación con Austin. Es una decisión difícil de comunicar, pero ustedes siempre han sido parte de mi vida».

Además, recalcó que siente que ambos ya no apuntan a un mismo objetivo por lo que prefirieron terminar la relación de manera sana y en buenos términos.

«Sentimos que estamos yendo por caminos distintos, a pesar de que el cariño sigue intacto y siempre estaré para él cuando lo necesita. Creemos y sentimos que esta es la mejor decisión que dos personas adultas y maduras puedan tomar. Les quiero agradecer a todos los fans que nos han apoyado incondicionalmente. No es un momento fácil para ambos, así que espero puedan entender nuestro silencio”, finalizó.