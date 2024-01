Gisela Ponce de León defiende a actores de AFHS tras críticas de Lucho Cáceres: «Hay talento»

La exitosa serie «Al fondo hay sitio» (AFHS) cerró su décima temporada, pero no todo fue fiesta. Lucho Cáceres, conocido por no morderse la lengua, lanzó críticas directas contra la producción nacional, desatando la polémica. Sin embargo, Gisela Ponce de León salió en defensa de sus colegas y no se quedó callada.

Gisela Ponce de León defiende a actores de AFHS

La polémica estalló después del último capítulo de la décima temporada de «Al fondo hay sitio», con críticas lloviendo sobre la exitosa serie. Lucho Cáceres, sin pelos en la lengua, no dudó en minimizar la producción nacional. Ante esta situación, Gisela Ponce de León, quien fue parte de la serie hace unos años, se pronunció para defender a sus colegas.

En una charla con «Todo se filtra», Gisela Ponce de León alabó el talento de los actores de «Al fondo hay sitio»: «Hay un talento, una habilidad de estar ahí todos los días, en ese ritmo de grabación y seguir entreteniéndose con los personajes que están interpretando hace tanto tiempo». Un respaldo claro y directo.

Mira también: “El amor que te hace crecer”, novio de Bruno Ascenzo celebra su amor con el productor

César Ritter, otro actor destacado, no cerró la puerta a un posible regreso a «Al fondo hay sitio»: «Ya sabe Gigio, nos conocemos de tiempo. Yo sé que si en algún momento me va necesitar me va llamar. Hubo la posibilidad, pero yo estaba en otros proyectos, puede ser que sí o no. Yo quiero muchísimo a ese grupo, he vivido mucho con ellos». Dejando una puerta abierta a futuras sorpresas.

Las duras palabras de Lucho Cáceres contra AFHS

Lucho Cáceres, por su parte, no se guardó nada y criticó la serie en sus redes sociales, despreciando la trama. Ante esto, Erick Elera le respondió sarcásticamente: «Lo bueno que estás pendiente, un abrazo compañero».

Pero Cáceres no dio marcha atrás y reiteró su opinión contundente: «De hecho, creo que más que entretener estupidiza, pero ese es solo mi punto de vista». Una guerra de palabras que ha mantenido en vilo a los seguidores de la serie.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucho Caceres A (@luchocaceresa)

Mira también: “El cuchillo era real”: Karime Scander, “Alessia”, revela detalles de la escena donde la acuchillan en AFHS

Con Gisela Ponce de León liderando la defensa del trabajo de los actores, la polémica sigue en aumento. Las declaraciones de la actriz en «Todo se filtra» no solo arrojó luz sobre el compromiso de los artistas con la serie, sino que también desafió las críticas, dejando a los fanáticos con expectativa ante el futuro incierto de «Al fondo hay sitio».