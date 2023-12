¡Una guerra de nunca acabar! Greissy Ortega revela que Ítalo Villaseca no visita a sus hijos

Greissy Ortega nuevamente da de que hablar luego de revelar que Ítalo Villaseca su expareja, no ha ido a visitar a sus hijos luego de anunciar su separación.

Y es que la hermana de Milena Zárate se encuentra en Estados Unidos e hizo público su reclamo en el programa de Magaly Tv la Firme pues hasta el momento viene siendo madre y padre para sus 3 hijos quienes dependen de ella.

Un infierno

Greissy Ortega brindó una entrevista para el programa de Magaly Medina donde reveló que Ítalo Villaseca no visita a sus hijos y que además la tiene bloqueada de redes.

La colombiana se mostró indignada de la actitud de su expareja ya que ella es el único medio para que sepa del bienestar de sus 3 hijos.

“Él me bloqueó de todo, no puedes bloquear a la mamá de tus hijos porque cómo sabes de tus hijos. No sabe ni siquiera que a mi hijo le dieron un bono por una beca en el colegio, no sabe», dijo inicialmente.

Además, afirmó que viene siendo padre y madre de sus hijos porque la necesitan ahora más que nunca.

Y no esperará que su padre los visite y les ofrezca su cariño y atención.

«Me he dedicado a ellos porque me necesitan, si no tienen al papá presente, que hace de su vida lo que quiere, por lo menos van a tener a una mamá que la ha luchado”, afirmó.

Asimismo, reveló que desde que ambos se separaron les dedicaba a sus hijos muy poco tiempo y no le prestaba la atención que necesitan por lo que en cada visita terminaban peleando.

“Él venía cinco minutos y se iba. Terminábamos discutiendo por el celular, porque no le prestaba atención a sus hijos. Él no sabe nada de sus hijos, se desaparecía cuatro o cinco días, desde el jueves y el lunes aparecía”, aseguró.

Finalmente, confesó que Ítalo solo la buscaría para solo tener encuentros íntimos por lo que Greissy no dudó en darse su lugar.

“No puedes pasar de ser su esposa nueve años a ser una amiguita que te busca para la cama y chau, si te vi ni me acuerdo y hablamos como papás. Yo no voy a permitir esas cosas porque yo merezco respeto”, dijo indignada.

Finaliza relación por violencia

Greissy Ortega publicó un extenso mensaje por medio de sus redes sociales donde confirmaba el fin de su matrimonio.

Y es que como se sabe la colombiana se encuentra viviendo con sus hijos en Estados Unidos.

«He luchado por sacar adelante a mi familia con amor y paciencia no puedo soportar hechos de violencia psicológica y física hacia mi persona», escribió en el comunicado.

Además, confesó que retornará al país para iniciar un proceso legal que les permita a sus hijos gozar de los derechos que le corresponden.

yY para que así no queden desprotegidos ante la ley.

«Tomaré acciones legales necesarias a efectos de que mis hijas no queden desprotegidas en relación a sus derechos», decía.

Por último, hizo un llamado para que todas las mujeres no acepten ni pasen por momentos como los de ella quien afirma haber sido víctima de violencia.

«Nadie puede señalarnos o tratarnos de inútiles de estorbos y dañarnos como mujer solo por hacer valer el poder de ser hombre», escribió Ortega.