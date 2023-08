¡Guapo por guapo! Janick Maceta olvidó a Andrés Wiesse y presume su amor por Diego Rodríguez

¡No lo veas Ricolás! Janick Maceta decidió darse una nueva oportunidad en el amor. Tras varias especulaciones y rumores sobre una posible relación con Diego Rodríguez, la reina de belleza lo confirmó mediante redes sociales. Celebrando el cumpleaños del exchico reality, la ex Miss Perú gritó a los cuatro vientos su amor por el reconocido modelo peruano.

Janick Maceta confirma relación con Diego Rodríguez

La madrugada del día de hoy amaneció con una noticia reveladora. Con motivo de un año más de vida del modelo trujillano, Janick Maceta aprovechó para presumir su amor por él. La Miss Perú 2020 le dedicó un romántico post en redes sociales, desatando la euforia de sus amistades y seguidores.

“Feliz cumpleaños, rey de mi corazón”, escribió en su Instagram, Janick Maceta. La respuesta del ex integrante de “Esto es Guerra” no se hizo esperar y le dedicó tiernas palabras a la ex pareja de Andrés Wiesse.

“Mi amor, gracias por el mejor cumpleaños de mi vida. Y pensar que hace 24 horas te estaba extrañando como si no te hubiera visto hace un año. Eres increíble, amor. De verdad, qué tal suerte la mía. Te amo, reina de mi mundo y de mi corazón”, comentó Diego Rodríguez.

De inmediato, sus amigos más cercanos felicitaron a Diego Rodríguez y Janick Maceta. Al parecer, solo estaban a la espera de la confirmación, ya que su romance se rumoreaba desde hace varias semanas. Figuras del espectáculo como Micheille Soifer, Korina Rivadeneira, Alessia Rovegno, Amy Gutiérrez, Mario Irivarren y Hugo García se unieron a los afectuosos saludos.

“¡Al fin! Ya era hora. Ahora sí, oficialmente regresaron los planes, hermano. Que la sigas pasando increíble. Posdata: Ya sabes, Janick, me lo cuidas”, escribió Hugo García.

Usuarios “explotan” en redes sociales

No solo las amistades cercanas a la pareja hicieron sentir su alegría por la nueva parejita. Diversos usuarios en redes sociales opinaron al respecto y resaltaron la belleza del modelo trujillano y la Miss Perú.

“Las dos personas más guapas del Perú”, “sus hijos saldrán hermosísimos”, “cambio guapo por guapo”, “Ricooolas, olvidado quedarás”, “Janick Maceta y Diego Rodríguez hacen una extraordinaria pareja”, se lee en los comentarios.