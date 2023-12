¡Indignante! Más de 40 alumnos se quedaron sin fiesta de promoción luego de que encargada no realizara el pago

¡Se quedaron en la puerta! Más de 40 alumnos del colegio Juan Linares Rojas del Callao tuvieron un momento bastante incómodo al asistir a su ansiada fiesta de promoción. Ellos se llevaron la ingrata sorpresa de que la encargada de recaudar el dinero para el evento no realizó el depósito final. Ante ello, los padres de familia de los adolescentes se mostraron bastante enojados por este hecho. Incluso, trataron de comunicarse con la persona que recaudó el dinero, sin embargo, evitó aclarar este hecho. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Alumnos se quedan sin fiesta de promoción

La anhelada fiesta de promoción se convirtió en una experiencia desafortunada. Más de 40 estudiantes del colegio Juan Linares Rojas, ubicado en el Callao, se vieron decepcionados al no poder celebrar el final de su etapa escolar. Al llegar al lugar, se les impidió la entrada porque el pago no se había completado en su totalidad causando la total indignación de los padres de familia. Por tal motivo, buscaron a la encargada de recaudar el dinero Rosario Ubillas Caycho. Sin embargo, no se ha aclarado este grave problema.

“Acá nos hemos enterado que no había pagado, la señora hizo dos depósitos. ¿Más de diez mil soles, dónde está ese dinero?». Los padres de familia se mostraron indignados ante este hecho y señalaron que confiaron el dinero de la promoción en quien no debían. “Son más de 14 mil soles, nos hemos esforzado. Es la promoción de nuestros hijos, me indigna porque hemos cumplido”, denunció una madre de uno de los alumnos.

Padres de familia indignados

Cabe resaltar que el local ya había sido acondicionado para esta importante fecha, la organizadora del evento se mostró afectada ante el incumplimiento del contrato. «Al llegar al local, no nos dejaron ingresar porque había una deuda pendiente. Al consultar a la tesorera, mencionó que la habían estafado; sin embargo, nunca mostró vouchers o capturas que corroboraran su versión», declaró una madre de familia.

Los padres afectados presentaron una queja alegando que pagaron 35,000 soles a la tesorera a lo largo del año para cubrir los gastos del evento. No obstante, el día de la celebración, al llegar los estudiantes a la puerta del lugar designado para la fiesta, se les negó la entrada debido a un saldo pendiente de 11,000 soles. Los padres mostraron su total indignación contra la encargada de recaudas el dinero para el evento, quien es también una madre de los alumnos de la promoción.