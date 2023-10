¡Indignante! Niegan atención a paciente en centro de salud porque los médicos estaban en plena fiesta (VIDEO)

Un hombre identificado como José Chicalla Molina llegó a una posta médica junto a su esposa, una paciente que necesitaba ser atendida, pues estaba desmayándose. Sin embargo, Chicalla Moliina, ciudadano del distrito de Miraflores, Arequipa, recibió la negativa del personal médico para que lo atendieran. Lo indignante de este caso es que los ‘médicos’ se encontraban bailando y celebrando. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Paciente descubre al personal médico bailando

Luego del indignante hecho en el que personal médico le negó la atención a un paciente que lo necesitaba. El hombre publicó un video en sus redes sociales denunciando este hecho por la falta de compromiso del personal de salud de la posta Edificadores Misti. Ellos negaron la atención, a pesar de que se trataba de una emergencia, y estuvieron festejando y bailando en una de las salas del centro de salud.

“Llego a la posta y los señores de recepción me dicen que los señores ‘médicos’ están almorzando y que tengo que esperar que terminen de almorzar para que nos atiendan”, se le oye decir al indignado ciudadano arequipeño. “Pero acá en la posta escucho una tremenda bulla y mi esposa está bien delicada de salud, con un fuerte dolor estomacal. Miren cómo se divierten los doctores y no atienden a mi esposa. Están bailando, disfrutando y gozando, señores”, finalizó.

Colegio Médico del Perú alertó la grave situación del sistema de salud

Durante una entrevista para Exitosa, el Colegio Médico del Perú alarmó que existen entre 12 a 14 médicos por cada 100 mil habitantes. Ante ello, el directivo de esta institución, Wilder Díaz, mostró su preocupación por este escenario que perjudica a miles de pacientes. Debido a esto, señaló que los médicos en el Perú enfrentan condiciones de trabajo inadecuadas y sueldos bajos. Por este motivo, el servicio que se brinda en diferentes centros de salud no es el adecuado como es el caso de José Chicalla Molina, un hombre que buscaba ayuda para su esposa. La paciente estaba desmayándose y requería de atención médica, pero se le negó.

“En el Perú estamos entre 12 a 14 médicos por 100 mil habitantes, una cifra que está muy lejos de realidad. El sistema de Salud, organizado como tal, no funciona, no ha funcionado y me temo que no funcionara, si el Gobierno no pone en orden el sistema”, declaró el directivo de la institución.