¡Inició la purga! Alianza Lima hace limpieza total en su plantel con miras a la temporada 2024: ¿qué jugadores no seguirán?

¡La purga llegó a Matute! Días de terror son los que se viven en Alianza Lima tras perder la final ante Universitario. Más que el partido, la forma en como fueron derrotados y el apagón en el estadio son dos motivos de vergüenza deportiva para el club. Por ello, desde las más altas esferas decidieron que Mauricio Larriera no continúe más como entrenador y, además, se sumaron las salidas de José Sabogal y José Bellina.

Limpieza total en Alianza Lima

Luego de obtener el bicampeonato el año pasado, Alianza Lima se trazó como objetivo conseguir el “tri” esta temporada. Lastimosamente para intereses blanquiazules, Universitario fue más en los partidos por la final y los derrotó en Matute, coronándose como campeones nacionales tras 10 largos años.

Esto causó un terremoto total en tienda victoriana, por lo cual, empezaron a volar cabezas y se cuestiona la continuidad de varios futbolistas. Mauricio Larriera dejó de ser el entrenador de Alianza Lima y la decisión fue celebrada por todo el pueblo blanquiazul.

Además, José Bellina y José Sabogal, directivos de Alianza Lima dejaron de pertenecer a la institución de La Victoria. Ambos fueron duramente cuestionados por las contrataciones de jugadores lesionados al equipo, tales como Christian Cueva, Santiago García, Andrés Andrade, entre otros.

No se descarta que en el transcurso de los días sigan “rodando cabezas” en Alianza Lima, ya que la idea de los últimos bicampeones del fútbol peruano es tener un plantel renovado para el otro año.

Como equipo grande, su principal misión será, una vez más, hacer una buena y digna Copa Libertadores. Pero, no solo eso, ya que intentarán salir campeones nacionales en el centenario de su eterno rival, Universitario de Deportes.

¿Qué jugadores no seguirán?

Para la siguiente temporada, Alianza Lima quiere dar un salto de calidad en materia futbolística y también administrativa. En el plano de los jugadores, muchos futbolistas terminan contrato con el club blanquiazul este año, por lo cual, se analiza seriamente sus renovaciones.

Christian Cueva sería el primer expectorado de Alianza Lima. Su rendimiento no ha convencido a nadie, por lo cual, no le renovarán contrato. Asimismo, Pablo Sabbag, Andrés Andrade y Christian Benavente están en observación. Sus continuas lesiones no han dejado mostrar su valían en el club, por lo cual, podrían tener una última oportunidad el 2024.

Tomando en cuenta inversión, expectativa y rendimiento final; ¿se podría considerar a Christian Cueva como uno de los peores fichajes en la HISTORIA de Alianza Lima? pic.twitter.com/XkQnn3KEcU — Rodrigo Munive ✍🏼 (@RodrigoMunive1) November 9, 2023

Hernán Barcos, Aldair Rodríguez, Jairo Concha y Josepmir Ballón, de no mediar inconvenientes, continuarán un año más con Alianza Lima. Los cuatro jugadores son la columna vertebral del equipo y el deseo de los victorianos es contar con ellos un año más.

Edison Chávez, Gino Peruzzi, Ítalo Espinoza, Joao Montoya y Pablo Míguez son otros jugadores que acaban contrato el 2023, sin embargo, su futuro aún no está definido.