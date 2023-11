“Las mujeres no necesitan casarse para ser felices”, Jessica Newton descarta matrimonio entre Deyvis y Cassandra

Jessica Newton finalmente habló de los rumores de un presunto matrimonio entre su hija Cassandra Sanchez De Lamadrid y Deyvis Orosco y contó el verdadero motivo de celebración en su familia.

Como se sabe hace algunos días salieron a la luz los rumores de que la parejita por fin iba a darse el sí en el altar y se empezó a especular que Casandra y Deyvis venían organizando en secreto lo que sería su boda del año.

Descarta matri

Jessica Newton respondió a las declaraciones de Janet Barboza quien aseguró y confirmó que Cassandra y Deyvis estaban preparando todo para su esperado matrimonio, sin embargo, la empresaria no dudó en pronunciarse.

Y es que la popular ‘Rulitos’ afirmó que ya había visto los partes de invitación virtual y hace ver o que hasta el momento no le había llegado el suyo por lo que quería saber cuándo iba a ser exactamente la boda entre la pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cassandra Sanchez De Lamadrid (@casemaze)

Es por ello que Jessica afirmó que no se trata de ningún matrimonio entre su hija y su nuero sino del cumpleaños de su nieto descartando así tajantemente una boda.

«Voy a celebrar el cumpleaños de mi nieto. Guarda tu vestido para el matri, la verdad que los chicos se van a casar cuando se quieran casar», recalcó Newton.

Incluso, recalcó que la relación que lleva Cassandra y Deyvis es una unión bastante sana y respetuosa por lo que hasta el día de hoy admira el amor que ambos se tienen.

«Ellos tienen una unión que a mí me encanta, que me parece sana, una pareja que se apoya mutuamente para crecer. Si ellos quieren formalizar cuando ellos lo quieren hacer yo voy a ser feliz», aseveró.

Mira también: ¿La viene pasando mal? Julián Zucchi confesó que sufrió de depresión tras mudarse de la casa de Yiddá

Finalmente, la empresaria afirmó que un papel no asegura la felicidad eterna por lo que no considera que el matrimonio sea fundamental para que una relación siga funcionando bien.

«Yo sueño con ver a mi hija feliz. Esa idea de que firmar un papel te cambia la vida y que estás feliz para siempre ser lo que deberíamos hasta quitar de la cabeza de las chicas. Las mujeres no necesitan casarse para ser felices», acotó.

Parcha a Magaly

La empresaria Jessica Newton se mostró decepcionada de Magaly Medina tras conocer que criticó a Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez por la forma en cómo le pidieron ser la madrina de su hijo.

Incluso, aseguró que es una lástima que la «Urraca» siga utilizándola a ella y a su familia para generar rating. Recordemos que la conductora mencionó que se vio acorralada para aceptar la propuesta de ser la madrina del hijo de Cassandra Sánchez, quien usó sus redes sociales para desmentir esta versión.

«Qué lástima que después de tantos años siga utilizándome, a mí, a mi nieto, mi familia, mi yerno, para generar rating. No tenemos nada que decir, si le sirve hablar de nosotros, ojalá que le vaya bien. Si le sirve utilizarnos, que nos siga utilizando, pero yo ni la veo, ni me entero y no tengo nada que comentar. Pensé que esto no iba a llegar nunca, pero no me interesa», contó para un medio local.

Mira también: Mariella Zanetti rechaza que su hija concurse en algún certamen de belleza: “Está en otra línea”

«¿Crees que me pongo a pensar qué pasó hace dos años? Me despierto por la mañana y tengo tantas cosas que agradecer. El pasado es lo único que no se puede cambiar, pero que se enfoque en cambiar su presente, que sea feliz y le deseo muchas bendiciones. Me importa tres pepinos lo que pueda decir o pensar», puntualizó.