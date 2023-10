«Doy un paso al costado», Jossmery Toledo se habría arrepentido de ser entrevistada por Magaly

Jossmery Toledo causa nuevamente controversia al publicar un curioso mensaje en sus redes sociales que indicaría que se habría arrepentido de declarar para Magaly Medina.

Como se recuerda la ex policía grabó una promoción para la ‘Urraca’ donde aseguraba que contaría su verdad sobre todo lo que pasó con Paolo Hurtado cuando la acusaron de ser la amante.

¿Arrugó?

El día de ayer las redes sociales explotaron cuando en las páginas oficiales de Magaly Tv la Firme publicaron que Jossmery Toledo pondría fin a la ola de críticas y contaría su versión tras el polémico ampay que protagonizó.

“Hola Magaly, por fin estaré este lunes cara a cara en tu programa para contarte la verdad que callé por mucho tiempo”, dijo en el avance del espacio de farándula.

Esta promoción alertó a toda la farándula pues consideraban que por fin la modelo decidió quitarle la máscara al jugador del Cienciano.

Sin embargo, Jossmery publicó un mensaje hace algunas horas donde dejaría entrever que no desea estar metida en más escándalos por lo que daría un paso al costado.

«Estuve evaluando la situación, tengo un nudo en la garganta, no soy de fierro me afecta mucho», empezó diciendo.

¿Indirecta a Rosa Fuentes?

Además confeso que su intención no es perjudicar a terceras personas por lo que prefiere priorizar el bienestar emocional de las personas que la rodean y que confían hasta el día de hoy en ella.

«Siento que no soy mala persona y por más daño que me puedan haber hecho quiero dar por finalizado este tema», continúo.

Pero lo que ha generado la duda sobre este reflexivo mensaje es si decidirá o no salir en el programa de Magaly en esta noche.

«Accedí a una entrevista con Rodrigo que nunca pensé darla porque no quise estar más en televisión y fue porque se me estaba culpando de algo injusto no sé mamá pero algún día lo seré y tampoco quiero dañar a terceras personas que no se lo merecen», dijo Toledo haciendo alusión a la todavía esposa de Paolo.

Asimismo finalizó afirmando que solo le importa que sepan la verdad las personas que la conocen y saben el tipo de ser humano que es.

«Sé que muchos quieren saber la verdad algunos no me conocen pero suficiente que sepan las personas que quiero y considero Yo solo sé que el karma llega y no soy nadie para hacerlo pagar», afirmó.

Víctima de las fuerzas del más allá

Como se sabe el 18 de octubre Paolo Hurtado hizo público el nacimiento de su tercer hijo llamado Vasco en sus redes sociales.

El mismo día del 18 en la mañana Paolo Hurtado fue captado en la clínica junto a Rosa a la espera de recibir las indicaciones para que Fuentes fuera internada para iniciar su labor de parto.

Donde aprovechó para sincerarse sobre su pasado polémico vivido con Jossmery Toledo.

Como se recuerda el jugador fue ampayado con la modelo en el Cusco, la parejita se mostraba cariñosa. Tanto así que hasta se dieron un beso para sellar su amor clandestino.

«Yo estaba loco en ese momento, me habían hecho brujería», dijo Hurtado dejando entrever el origen de su ampay y que le llevó a perder a su familia, pues hasta el día de hoy mantiene su distancia con Rosa Fuentes.