Juliana Oxenford responde a Magaly Medina: «La diferencia entre ser un producto y ser gente»

Juliana Oxenford y Magaly Medina están en el centro de un fuerte conflicto luego de la salida de Oxenford de «ATV Noticias Al Estilo Juliana». Recientemente, Magaly Medina admitió que pidió la cabeza de Juliana Oxenford, por ello Juliana respondió.

¿Qué pasó con Juliana Oxenford?

Esta semana, Juliana Oxenford dijo adiós a su programa, pero la situación no terminó ahí. Magaly Medina, conductora de «Magaly TV La Firme», se burló públicamente de la salida de Oxenford, admitiendo que solicitó su salida de ATV. ¿Cómo respondió la exconductora?

A través de Twitter, Oxenford no se quedó callada y le respondió a Medina. Un usuario replicó las palabras de Magaly: «Por fin se fue, le han dado 15 días para que despotrique y se victimice… Cuando tú eres un producto que definitivamente sabes que puedes dar, no te va a faltar trabajo».

La diferencia entre ser un producto y ser gente. https://t.co/9bBnVqL6pb — Juliana Oxenford (@julianaoxenford) December 16, 2023

La respuesta de Oxenford fue contundente: «La diferencia entre ser un producto y ser gente». Un intercambio de palabras que calienta aún más el ambiente.

Asimismo, horas después, Juliana retwitteó el mensaje de un usuario. «La presencia de Magaly Medina nos recuerda lo peor de las épocas de la TV basura que potenció a mil el fujimontesinismo. Juliana Oxenford se va de la pantalla con la frente en alto y la dignidad a mil. Imposible comparación», escribió el internauta.

La presencia de Magaly Medina nos recuerda lo peor de las épocas de la TV basura que potencio a mil el fujimontesinismo. @julianaoxenford se va de la pantalla con la frente en alto y la dignidad a mil. Imposible comparación. https://t.co/0kTfljruN8 — Marco Zevallos (@MarcoAZevallos) December 16, 2023

Mira también: “Mi último programa”: Mávila Huertas se despide de su noticiero ‘Panorama’ ¿Reemplazará a Juliana Oxenford en ATV?

El conflicto no solo quedó en las redes sociales. Magaly, en su programa del día anterior, confesó que pidió el despido de Juliana. «Yo no he pedido tu cabeza este año, pero sí cuando comenzaste con tu discurso castillista», afirmó.

Usuarios y Juliana contra Magaly Medina

La batalla en redes sociales no se hizo esperar. Usuarios expresaron su desaprobación hacia Magaly Medina y advirtieron sobre posibles consecuencias. Comentarios como «Que bajo como colega y compañera de trabajo», «La vida da vueltas» y «Todos somos pasajeros en la vida, ya te tocará», inundaron las redes.

Juliana Oxenford se despidió de ATV con agradecimientos a su equipo de trabajo. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para hacer un fuerte reclamo al canal. «Me han faltado tanto el respeto, yo no voy a usar ningún adjetivo para referirme a ningún conductor de este canal porque no soy así, porque yo tengo clase», expresó.

Mira también: Juliana Oxenford lanza mensaje a Latina y América TV: “¿Por qué no me contestan? Quiero trabajar”

Aunque se desconoce cuál será el futuro laboral de Juliana Oxenford, su partida ha generado una ola de reacciones en el mundo del espectáculo. Esta batalla entre dos figuras de la televisión promete más capítulos, y las redes sociales son testigos de cada movimiento en esta guerra mediática.