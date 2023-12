«No pude estar presente», Karen Dejo lamenta no haber asistido a la graduación de su hija ¿Qué pasó?

Karen Dejo se mostró apenada en sus redes sociales luego de no poder compartir con su hija uno de los momentos más especiales para ella por lo que compartió un mensaje expresando su amor a su engreída.

Y es que el trabajo de la chica reality ha involucrado que pase más tiempo en sus deberes que con su hija por lo que la modelo se sintió apenada sin embargo recalcó que el amor ha sido su primogénita ese será fuerte e indestructible.

Apenada

Karen Dejo es una mujer que ha demostrado a lo largo de los años ser una persona fuerte y valiente desde que se convirtió en madre su centro y su motivación ha sido su hija sin embargo su trabajo la ha llevado a perderse algunos momentos especiales de su pequeña.

Haciendo uno de ellos su graduación que fue hace algunos días sin embargo recalcó que a pesar de no haber estado con ella se preocupó por su vestido y por todo lo que conlleva una graduación.

«A lo largo de mi trayectoria artística este fue el que más me dolió», empezó diciendo la animadora.

Y es que su hija culminó su etapa en la primaria por lo que se llevó a cabo una celebración sin embargo tuvo que perdérselo por motivos laborales.

«No pude estar presente en la graduación de mi pequeña porque chocaba con el horario del programa, pero estuve pendiente de todos los detalles», aseguró.

A pesar de no haber estado con su hija Karen se mostró orgullosa de esta etapa que finaliza su pequeña y que a pesar de no haber compartido este día especial estuvo a cargo de su vestuario y de los accesorios que necesitaba para esta ocasión.

«Estuve pendiente de todos los detalles juntas elegimos su vestido zapatos y accesorios hoy mismo su maquillaje y peinado y cuando estuvo lista la miraba y la contemplaba no puedo creer lo rápido que he crecido», finalizó.

Y es que la modelo solo tiene una hija y a pesar de no haber tenido una imagen presente de un padre a su lado Karen ha sabido su hija con mucho amor y respeto.

En contra de Magaly

La modelo se mostró más que enojada por las palabras que utilizó la ‘urraca’ para referirse a ella, pues le dijo “vedette y bataclana”.

Karen Dejo protagonizó recientemente un ampay en el que según Magaly Medina se evidenció que “jugó a doble cachete”. La popular ‘Sabrosura’ se mostró más que indignada con estos comentarios y le pidió a Magaly que deje de hablar de ella.

“Lo que me molesta es cómo se expresa, cómo lo comunica, con aberración, como si fuera algo despectivo o de dudosa procedencia para querer denigrarme. ¿Quién es ella? No he tenido el gusto, ni disgusto de hablar con ella”, comentó.

Asimismo, dejó en claro que ella no se mete en la vida de nadie y espera que tampoco se metan en la suya. Karen también quiso aclarar que está soltera y no quiere que la ‘urraca’ hable de su vida privada.

“Ella sabrá cómo mata sus pulgas, ni me importa, solo quiero que me deje en paz y no se meta en mi vida privada porque es mía. No hago daño a nadie”, señaló la popular ‘Sabrosura’.

La popularmente conocida como ‘La Sabrosura’ rompió su silencio sobre las imágenes que salieron al aire en el programa de Magaly Tv La firme.

Como se sabe la ‘Urraca’ expuso un ampay de Karen Dejo donde se le ve ‘chapando’ con un joven en una discoteca y después con otro empresario en otro lugar con quien fue vinculada a inicios de año.

“¿Y ese beso que significó?”, le consultó la reportera de espectáculos. “Nada, cuando te das cuenta que las cosas no van, no van, yo estoy sola, no tengo una relación con nadie”, respondió.