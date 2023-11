¿Se molestó? Karen Schwarz descubre a Ezio mirando ‘embobado’ a Anitta mientras bailaba

Karen Schwarz pasó un tenso momento junto a su esposo Ezio Oliva quien quedó encantado al ver bailar en vivo a la popular Anitta quien al parecer enamoró al cantante con sus sensuales movimientos.

La pareja se encuentra en su mejor momento tras lucirse en premios Los 10 Music Awards Santander, es por eso que los artistas se han rodeado de diversos famosos y hasta con la brasileña que dejó en shock al intérprete de ‘Siempre has sido tu’.

¿No le gustaron las miraditas?

De acuerdo a la publicación de la propia Karen Schwarz en sus redes sociales captó el preciso momento donde su esposo y padres de sus hijas Ezio Oliva miraba ‘embobado ‘a la cantante brasileña Anitta por lo que no dudó en compartirlo con sus seguidores por lo que provocó todo tipo de comentarios.

«Enamórate de alguien que te mire como @eziooliva mira a @anitta», escribió la ex conductora de televisión y es que al parecer no le molestó la reacción del cantante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝘒𝘈𝘙𝘌𝘕 𝘚𝘊𝘏𝘞𝘈𝘙𝘡 (@karenschwarzespinoza)

Incluso después de este suceso Ezio continuó viendo los videos de la popular cantante quien es actualmente el sueño de miles de hombres.

«¡No le basta! O sea, ahora está viendo la historia de él viendo a Anitta bailando. O sea, no, se quedó pegado. Señor, ya pasó hace 10 minutos eso», sentenció.

Sin embargo, no faltaron los comentarios que recalcaron que la actitud de Ezio fue una falta de respeto para la empresaria que se encontraba a su lado.

«Que falta de respeto seguir viéndola en casa con tu esposa al lado», «Que vergüenza estas cosas no se publican», «Un lapo Karen, se lo merece», fueron algunos de los comentarios.

Pierde juicio contra Rodrigo González

En febrero de 2020, Rodrigo González, más conocido como ‘Peluchín’, le dio el apelativo de ‘mosca muerta’ a la presentadora Karen Schwarz. Tras esto, la pareja de Ezio Oliva detalló que muchos internautas empezaron a insultarla y amenazarla, por lo que procedió legalmente. Debido a esto, Rodrigo González fue acusado de violencia psicológica contra Karen Schwarz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝘒𝘈𝘙𝘌𝘕 𝘚𝘊𝘏𝘞𝘈𝘙𝘡 (@karenschwarzespinoza)

«En el año 2020, el citado imputado utilizó su Instagram para propagar un vídeo de ella donde aparecía con su hija, y le colocó un emoticón burlesco con un fondo musical de ‘mosca muerta’”, se lee en el comunicado que se mostró en el programa ‘Amor y Fuego’.

Sin embargo, el Décimo Quinto Juzgado Penal de Lima decidió absolver al conductor de los cargos. Aun así, Karen Schwarz podría presentar una nueva moción si así lo quisiera. Por el momento, el expediente ha quedado archivado.

Durante el anuncio de su victoria en el juicio con Karen Schwarz, el conductor de ‘Amor y Fuego’ no dudó en enviarle una ‘chiquita’ a la presentadora de televisión. «Hay grandes noticias. Se le ha negado esta denuncia que me estableció Karen Schwarz. Poder Judicial ha fallado en mi favor en el juicio que me estableció. (…) Desenmascarada quedaste ah», expresó el popular ‘Peluchín’.