¡Lo confesó! Karla Tarazona reveló qué hizo con sus vestidos de novia y sus anillos de compromiso

La conductora del programa ‘Préndete’ Karla Tarazona reveló qué hizo con los vestidos de matrimonio y anillos de compromiso que tenía, ya que la locutora radial se casó tres veces con Leonard León, Christian Domínguez y Rafael Fernández.

En una entrevista para un diario local Karla reveló cuál fue el destino de cada una de las prendas y de las joyas ya que no iban a servir para nada más que de utilería.

Karla hace revelación

Carla Tarazona confesó que su primer vestido de novia lo reutilizó en el guardarropa del programa de humor ‘Recargados de risa’ y al final terminó como utilería.

Además reveló que el segundo lo subastó y para su tercera boda tuvo dos vestidos, uno fue prestado para la sesión de fotos y otro para el civil.

“El primer vestido terminó en el área de vestuario de ‘Recargados de Risa’; el segundo, lo subasté, se lo di al Cacash. El tercero era prestado, lo devolví, era alquilado. El del civil me mandé a hacer con Cinthia Vigil, ese está en la casa de mi mamá porque no me entra”, comentó.

Asimismo, Tarazona comentó que ella no es de las personas que devuelven los anillos de compromiso ya que es un regalo que se hizo en su momento más allá de lo que pasara después y revelo que todavía conserva un anillo.

“(Tengo) tres (anillos) no más. El primero lo cambié por joyas. El segundo, lo convertí en otra sortija y mantuve el diamante; y el otro está guardado en casa para una emergencia. Un fondo, vaya a pasar algo”, afirmó la locutora de radio.

Mala suerte en el amor

Cabe resaltar que Karla Tarazona ha tenido mala suerte en el amor ya que tuvo tres compromisos fallidos y con uno de ellos mantiene una batalla legal pues al parecer Leonard León no se hace cargo de sus hijos.

Resaltó que no ha tenido el momento adecuado para conversar sobre este tema con sus hijos, sin embargo, confía en que gracias al internet sus pequeños podrán ver más adelante cuál fue la verdad de su padre sin que ella tenga que darles explicaciones.

Finalmente Carla recalcó que tiene dos hijos con Leonard León de 14 y 12 años y hace Vero que jamás se le ha cerrado la puerta para que los visite pues el problema legal no tiene nada que ver con su función de padre sin embargo hasta el momento no lo hace.

¿Despedida?

Una de las figuras más resaltantes de Panamericana Televisión es Karla Tarazona. La conductora se desenvuelve en el programa “Préndete” desde hace varios años (anteriormente con otro nombre) y se ha ganado el cariño de muchos seguidores del magazine.

Por ello, la última emisión EN VIVO del programa dejó en shock a más de uno, ya que se reveló que Karla Tarazona había sido despedida. Esto desató la furia de la exesposa del “Huevero”, más aún cuando se enteró que su salida del programa se debía a Andrés Hurtado.

La exintegrante de “Recargados de Risa” mostró EN VIVO la notificación que le llegó con título “Carta de despido”. Esto causó la preocupación de sus compañeros en el set, más aún cuando Tarazona reveló que llamaría a sus abogados ya que “esto no se puede quedar así”.

«Acabo de llamar a mi abogado, se está apersonando al canal. Se supone que yo firmé contrato con Panamericana Televisión, no con Andrés Hurtado. Así que espero que la Dra. Claudia me abra la puerta de su oficina y podamos conversar. Es una total falta de respeto”, señaló mortificada Karla Tarazona.