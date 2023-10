“Ni se te ocurra buscarme”, Katia Condos revela que casi termina su relación con Federico Salazar ¿Qué pasó?

Katia Condos reveló detalles de su matrimonio con Federico Salazar y confesó que estuvieron muy cerca de terminar su relación y es que la actriz tenía ciertos efectos en la juventud.

La artista peruana fue entrevistada para el programa de YouTube de Verónica Linares donde se animó a contar uno que otro detalle de su vida personal.

Miedo al compromiso

Katia Condos y Federico Salazar son uno de las parejas que permanece fija y estable a pesar de los años de matrimonio sin embargo no todo ha sido siempre color de rosa.

Eso sí y la actriz reveló que tuvo problemas con el padre de sus tres hijos y es que confesó que antes de estar con Federico ella era una mujer que no se comprometía con nadie.

Condos reveló que solamente duraba 8 meses con sus parejas anteriores por lo que al estar con Federico decidió ponerle fin a su primer año de relación.

“Traté de irme y no me dejó. El primer año traté de safar varias veces, y a la tercera me dijo: ‘Yo ya no estoy en el colegio. Si vuelves a hacerlo (terminarme), ni se te ocurra buscarme”, dijo en un inicio.

Además, reveló que le daba miedo comprometerse con alguien a pesar de tener 28 años no estaba decidida si quería seguir o no con el conductor de noticias.

“Yo no creía en el compromiso, me daba miedo. Yo decía: ‘Antes que me dejen, mejor me arranco (…)’. Tenía 28 años, no era tan ‘chibola’, pero seguía ‘coca cola’”, contó.

El secreto

En una entrevista pasada, Katia Condos compartió el secreto de su matrimonio estable con Federico Salazar, con quien tiene 27 años juntos e hijos en común.

Comentó que el mantener vidas independientes es clave para el éxito en su vínculo sentimental. “Nosotros compartimos muchas cosas como pareja; pero cada uno tiene su espacio y su trabajo por su lado”, dijo para un medio local.

Respecto a trabajar con su esposo, señaló que no tienen proyectos pendientes juntos. Como se recuerda, ambos laboraron en el programa ‘Pequeños Gigantes’. Al respecto, ella menciona que se mantienen ocupados en sus responsabilidades.

“Él tiene el horario muy complicado. Me parecería mostro que tenga su canal de entrevistas, pero a él le gusta estar en la biblioteca, investigar temas que le vacilan. Es feliz llegando temprano al canal y luego leer mucho”, resaltó.

Hasta el momento la pareja ha demostrado que con mucha comprensión y respeto se puede lograr mantener una relación larga y sana.