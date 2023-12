«La entrevistadora que puede manipular»: Magaly Medina ‘fulmina’ a Lady Guillén por entrevistar con Jonathan Maicelo

Contundentes críticas. La conductora Magaly Medina expresó su descontento frente a la entrevista exclusiva que Jonathan Maicelo ofreció a Lady Guillén en «Dilo fuerte». En ese sentido, la ‘Urraca’ criticó a Guillén por percibir una actitud demasiado complaciente en las preguntas realizadas y por optar por el silencio en ciertos momentos de la conversación. Recordemos que el boxeador fue denunciado por presunta agresión física contra su expareja Samantha Batallanos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina arremete contra Lady Guillén

Como se recuerda, el boxeador Jonathan Maicelo participó en el programa de Panamericana Televisión con el propósito de desmentir las acusaciones de su expareja. Por su parte, Samantha Batallanos lo había acusado de maltrato físico y psicológico. Ante ello, el atleta incluso exhibió conversaciones escritas y grabaciones de audio con el objetivo de retratar a la exmiss Perú como alguien celosa, sugiriendo que esto había sido el origen de sus desacuerdos.

Por tal motivo, Magaly Medina manifestó su decepción. La’Urraca’ considera que Lady Guillén no ha enfrentado a Jonathan Maicelo de la manera que ella anticipaba, especialmente dada la experiencia compartida de haber sido víctimas de violencia.

“Nosotros la ayudamos a Lady Guillén cuando denunció finalmente a su agresor y logramos mandarlo a la prisión, pero esta mujer ya se olvidó de cuáles son los traumas de una mujer golpeada y cuáles son los argumentos de un golpeador. Lo debería saber de memoria para sentarse frente a Maicelo a aceptar cada cosa que él decía sin cuestionamientos”, sostuvo la comunicadora.

“Suavecita, parecía abogada, defensora de este energúmeno. Lo peor es que la que se lo permite es una de las mujeres que se ha vendido como símbolo de la mujer golpeada en el Perú. Parece que el síndrome aún lo mantiene porque atarantarse ante este hombre, en fin”, fueron las declaraciones de la conductora de Magaly TV La Firme.

Samantha Batallanos niega ampay

Recientemente, Magaly Medina ampayó a la modelo Samantha Batallanos besando a un misterioso galán. Sin embargo, ella intentó desmentir las imágenes captadas en el escándalo, afirmó que atraviesa una fase en la que prefiere estar soltera por su bienestar emocional. Además, enfatizó que los reporteros de Magaly Medina estaban equivocados y aseguró que no había besado a nadie durante su encuentro con amigos. Sin embargo, las imágenes reveladas en el programa de la ‘Urraca’ revelan algo totalmente diferente.

«Ayer he estado con varios amigos y amigas, gente que me apoya en estos momentos. Y si me han visto besando a alguien, pues no nada, ahora estoy soltera y la verdad es que prefiero priorizar mi estabilidad y salud emocional. En verdad tengo que tomar terapia psicológica y no me hacen muy bien del todo y niego que haya algún ampay. Se han equivocado, chicos», expresó nerviosa.