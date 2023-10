La metamorfosis de Luciana Fuster: ¿A cuántos retoquitos se habría sometido la flamante Miss Grand 2023?

La actual representante del Perú en el Miss Grand International 2023, Luciana Fuster, ha sido blanco de críticas por muchos internautas. No solo por el ‘blooper’ que cometió hace poco, sino también por las cirugías a las que se sometió la modelo. Recordemos que en el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ revelaron que Luciana Fuster se habrá sometido a un ´retoquito´. Incluso, ella se mostró molesta con la clínica por filtrar información sobre la posible cirugía de busto a la que se sometió. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: «Perú es una ciudad» Luciana Fuster comete tremendo ‘blooper’ previo al Miss Grand International 2023

Luciana Fuster y las cirugías a las que se habría sometido

En uno de los programas de ‘Amor y Fuego’, se deslizó la posibilidad de que Luciana Fuster se habría sometido a un aumento de busto. Sin embargo, todo indicaría que este hecho fue cierto, pues Peluchín y Gigi Mitre mostraron pruebas de ello. Recordemos que durante el cumpleaños de Peter Fajardo, el productor de ‘Esto es Guerra’, muchos miembros del programa asisieron a la celebración.

Por ello, los conductores mostraron imágenes en las que se ve a la novia de Patricio Parodi bailando y festejando en la fiesta. No obstante, en lo mostrado sobresalía un cambio en su apariencia, lo que significaría que pasó por intervención quirúrgica. Incluso, el propio programa consultó al Dr. Steve Díaz sobre los ‘retoquitos’ a los que se habría sometido la modelo. Debido a esto, Luciana Fuster se habría sometido a varías cirugías en donde resaltan sus ojeras, botox, perfilamiento facial, busto y nariz, según el médico estilista.

Niega que se haya sometido a operaciones

Por otro lado, a pesar de las especulaciones en torno a las cirugías de Luciana Fuster, ella siempre ha mantenido la postura de negarse. Incluso, sostuvo que su apariencia es el resultado de su desarrollo natural. Considera que debido a su temprana entrada en la televisión, la motivó a participar en diferentes actividades deportivas desde joven y que, por ello, luce la figura que tiene actualmente.

Ante ello, el conductor del programa ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González, se pronunció al respecto. “No mientas, Luciana, si has hecho un escándalo en la clínica en la que se filtró la foto. ‘Quién ha mandado eso, por qué ha pasado eso’. La próxima vez no pongas afuera tu nombre. Si te vas a operar y no quieres que nadie se entere, puedes hablar con el doctor”, fue el fuerte comentario que hizo el popular ‘Peluchín’ sobre las cirugías de la modelo.