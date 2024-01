«La vida continua»: Leslie Moscoso reaparece luego de denuncia a su expareja José Cortez por violencia

Leslie Moscoso participó en una transmisión en vivo el miércoles a través del programa «Préndete» para promocionar la empresa de venta de terrenos de la cual es imagen, acompañada por la hija de Susy Díaz, Florcita Polo. En tal sentido, ella brindó detalles de lo que ha sido su amarga experiencia tras denunciar a su expareja. Recordemos que José Cortez es acusado de amenazar a Leslie Moscoso. Además, se realizó una denuncia en su contra por tocamientos indebidos a la hija de la modelo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Leslie Moscoso reaparece tras denuncia contra su expareja

La comediante afirmó que está volviendo a su rutina habitual después de la controversial separación y la denuncia contra su expareja, José Cortez. A través de un enlace con el programa de espectáculos ‘Préndete’, la actriz cómica brindó más detalles de su experiencia. En tal sentido, ella afirmó que la vida sigue y que necesita trabajar. Además, agradeció el apoyo recibido por el Ministerio de la Mujer cuando hizo pública su denuncia contra José Cortez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ✨LESLIE MOSCOSO✨ (@lesliemoscosooficial)

“Hoy es el primer día que salgo a trabajar, estoy tratando de retomar mis actividades por un pedido de mi hija y bueno, la vida continua, nada para, hay que pagar el departamento, hay que alimentarnos, hay que seguir trabajando, sí con el corazón triste y el alma rota no lo voy a negar, pero hay que sonreír”, dijo desde Los Olivos.

“No puedo hablar mucho del tema porque es muy delicado pero agradecida con el Ministerio de la Mujer que me está dando todo el apoyo”, acotó Leslie Moscoso.

Ya no cree en el amor

Además, al preguntarle si consideraría empezar una nueva relación, Leslie Moscoso expresó que ya no confía en el amor. “Por ahora hay que curar, sanar porque pobre mi corazón… Ahorita no creo en el amor, no creo en nada, suficiente con el amor de mis hijos. Mi prioridad es mi trabajo y mi familia”, concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ✨LESLIE MOSCOSO✨ (@lesliemoscosooficial)

En otro momento, Rocío Miranda señaló que la hija de Leslie Moscoso estaba participando durante la transmisión en vivo desde Los Olivos y elogió su atractivo. “Ella trabaja con nosotros, ella es la que se encarga del marketing y la publicidad. Estudia comunicación y publicidad y ella es la que crea todo el contenido y trabaja con Florcita y ahora va grabar contigo también”, dijo orgullosa la actriz cómica.