«Soy imagen de América TV»: Verónica Linares reveló el motivo que le impide pisar el set de «Amor y Fuego»

Verónica Linares explicó que no puede participar en el programa ‘Amor y fuego’ porque tiene un compromiso como imagen de América Televisión. Esto surge después de que Rodrigo González expresara su disposición a participar en su podcast si primero se presenta en Willax Televisión. Cabe resaltar que la periodista tiene un programa podcast muy popular en la plataforma de YouTube. Por tal motivo, reveló su intención de que ‘Peluchín’ sea su siguiente invitado. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Verónica Linares no podría ir a Willax

La reconocida periodista encontró un espacio en Youtube para realizar diferentes entrevistas a figuras públicas. Por tal motivo, ella planea que uno de sus siguientes invitados sea el popular Rodrigo González, más conocido como ‘Peluchín’. No obstante, el presentador de programa de espectáculos puso sus condiciones para ser entrevistado y fue que la periodista visite primero el set de «Amor y Fuego».

Aún así, Verónica Linares reveló que esto no podría ser posible debido a que mantiene un contrato de exclusividad con América Televisión. “Él me está invitando a otro canal y yo no puedo ir. Le estoy haciendo una invitación a mi canal de YouTube, La Linares, pero soy imagen de América Televisión y eso me lo impide” , sostuvo la periodista. Lo cual desilusionó a muchos internautas en redes sociales, pues esperaban esta unión entre ambas figuras televisivas.

Rodrigo González lanza reto

Rodrigo González y Gigi Mitre fueron aclamados por la audiencia el pasado viernes 19 de enero durante el concierto de Ricky Martín en el Estadio Nacional. En una transmisión en vivo, el presentador de ‘Amor y Fuego’ compartió como anécdota que la periodista Verónica Linares cruzó el recinto deportivo exclusivamente para solicitarle una entrevista.

“Realmente inesperado cómo se apareció Verónica Linares el viernes en el concierto, se atravesó el estadio y apareció en medio de nosotros para pedirme una entrevista”, dijo entre risas el conductor de televisión.

Cuando Gigi Mitre le preguntó si de verdad le concedería la entrevista exclusiva a Verónica para su canal de YouTube, ‘Peluchín’ afirmó que estaría totalmente dispuesto. Sin embargo, con una condición, y es que la periodista logre aparecer en Willax. “Yo se la voy a dar, pero ella tiene que darme algo. Tiene que venir, tiene que lograr ese crossover (de América TV a Willax). De verdad que se pasó”, señaló.