¡Las pruebas los delatan! Andrea San Martín es sorprendida por Sebastián Lizarzaburu con ramo de flores: ¿regresaron? (FOTO)

¡Dónde hubo fuego…! Una de las parejas más mediáticas de la fauna de “Chollywood” es Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu. Durante muchos años acapararon las principales portadas de los diarios debido a sus continuas peleas, amistes y más y, hoy por hoy, ambos llevan una sana relación. Sin embargo, una posible reconciliación estaría más cerca de lo previsto, ya que el “Hombre Roca” sorprendió por su cumpleaños a Andrea San Martín con un ramo de flores.

¿Andrea San Martín regresó con Sebastián Lizarzaburu?

La mediática pareja estaría jugando al misterio con una posible reconciliación. Sebastián Lizarzaburu sorprendió a Andrea San Martín con un ramo de flores por su cumpleaños, lo que despertó los rumores de que ambos habían regresado.

“Instarándula” fue la cuenta por donde se difundieron las imágenes y se ve a Sebastián Lizarzaburu junto a Andrea San Martín felices de la vida. En el video se ve a la “ojiverde” y al exchico reality entrando a un restaurante y Sebastián lleva un ramo de flores en la mano.

La parejita se luce muy sonriente ante cámaras y tanto Andrea San Martín como Sebastián Lizarzaburu no dudaron en pedir “perdón” a algunos periodistas de espectáculos. “Perdón Samuel de Instarándula, no es lo que parece. Perdón Peluchín”, se escucha decir al “Hombre Roca”.

Sin embargo, un amigo de ambos no dudó en jugarles una broma y pedir un beso, a lo que Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu solo atinaron a sonreír. La cuota de humor la pusieron cuando también les pidieron “beso de 3”, a lo que el “Hombre Roca” accedió, desatando las risas de los presentes.

Tan cerca pero tan lejos

Todo esto no se trataría más que de una broma, ya que Sebastián Lizarzaburu aclaró en sus redes sociales que no retomó su relación con la exchica reality. Esta no sería la primera vez que ambos juegan con una posible reconciliación, dejando ilusionados a todos sus fanáticos.

Como se recuerda ambos compartieron una larga relación, pero, tras sus diferencias decidieron tomar caminos separados priorizando su relación de padres.

Sin embargo, el mensaje que le dedicó la empresaria habría despertado rumores de una posible reconciliación. «Un año más te aguante a este grandote, feliz cumpleaños y que sean muchos más en familia… Ahí estaremos siempre», fue el mensaje que escribió la «ojiverde».