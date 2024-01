¿Le está tirando maicito? El “guiño” de Jefferson Farfán a Micheille Soifer que sorprende en redes sociales

¡Ay mi moreno! Micheille Soifer viene disfrutando de unas merecidas vacaciones luego de haber campeonado con los combatientes la temporada 2023 de Esto es Guerra. La cantante celebró el Año Nuevo en compañía de su familia y en el transcurso de enero, ha subido algunas fotos de infarto para deleite de todos sus seguidores. Diversos usuarios en redes sociales notaron cierto “acercamiento” de Jefferson Farfán con la popular “Bombón Asesino” y no lo pasaron por alto. ¿Qué pasó?

¿Jefferson Farfán tira maicito a Micheille Soifer?

Recientemente, Micheille Soifer ha decidido reactivarse en redes sociales. La chica reality ha decidido mejor su rutina de entrenamiento y ha puesto mucho énfasis en definir y tonificar su cuerpo pensando quizás en la nueva temporada de Esto es Guerra que empezará en los próximos días.

Por ello, en sus redes sociales viene compartiendo un poco de los resultados que va obteniendo. Compartiendo con mucho orgullo sus fotografías, también anunció que en su casa acopló un mini gimnasio para poder estar más activa que nunca.

“¡Comencé a mejorar mi rutina entrenando todos los días! Quiero mejorar mi estilo de vida y también mi cuerpo. Vamos con todo. ¿Qué rutinas me recomiendan chic@s? Y también les cuento que arme mi nuevo gimnasio dentro de mi casa con máquinas profesionales así puedo entrenar a cualquier hora del día”, señaló en un post de Instagram.

Al parecer, esto habría “despertado” la curiosidad en Jefferson Farfán, quien no dudó en mostrar un “acercamiento” con Micheille Soifer. Hace unas horas, la combatiente subió una fotografía luciendo un sexy bikini y la “Foquita” no dudó en darle like al post.

¿Será que Jefferson Farfán está interesado en Micheille Soifer? Hasta ahora no hay algún ampay que los delate, pero la canción “Ay mi moreno” del “Bombón Asesino” podría significar un “guiño” para el ex Alianza Lima.

Ya los habían vinculado

Hace unos meses, Giuseppe Benignini lanzó una “bomba” que remeció todo el mundo de la farándula nacional. El “Principito” acusó directamente a Micheille Soifer de tener una relación “extraña” con Jefferson Farfán, despertando viejos rumores de un presunto romance entre ellos.

Ante todo este alboroto, Micheille Soifer salió a aclarar en distintos medios de comunicación que la relación que tiene con Jefferson Farfán es solamente amical. “Somos grandes amigos”, contestó a los medios de prensa.

¿El like de Jefferson Farfán a Micheille Soifer será el inicio de una relación? Tiempo al tiempo que el 2024 recién empieza y promete dejarnos con la boca abierta a todos.