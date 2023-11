Leslie Shaw llama ‘estúpido’ a Mario Hart y se burla de él: «Ha retomado su carrera en su imaginación»

En una conexión en vivo con el programa «Amor y Fuego», Leslie Shaw no se quedó callada y le soltó un fuerte mensaje a su expareja, Mario Hart, quien la acusó de hablar de él cada vez que lanza nueva música.

¿Qué dijo Leslie Shaw de Mario Hart?

Con total franqueza, Leslie Shaw declaró: «Yo estoy produciendo, tengo un contrato con una distribuidora mundial, yo lanzo todos los meses canciones y salgo todos los meses canciones y sale el otro estúpido a decir que yo hablo de él cada vez que lanzo música, yo lanzo música todos los meses».

La cantante no solo defendió su trabajo, sino que también le recordó a Mario Hart que el mundo no gira en torno a él: «Yo tengo un contrato que cumplir, tengo dinero de mis regalías, a mí me adelantan dinero, no tengo que estar cantando gratis».

Con un toque de sarcasmo, Leslie Shaw cerró su respuesta con un comentario punzante: «Todo aquí está al revés, ¿ha lanzado alguna canción ahora último? Ha retomado su carrera en su imaginación porque yo no he visto que haya lanzado una canción».

Esta no es la primera vez que Leslie Shaw y Mario Hart intercambian palabras en público. La cantante, conocida por su franqueza, no teme defenderse y expresar su punto de vista.

Leslie Shaw arremete contra Flavia Laos

Además de referirse a Mario Hart, Leslie Shaw decidió responder a las acusaciones que ha recibido por parte de Flavia Laos, Mayra Goñi y el mismo Hart. La cantante se mostró visiblemente molesta y expresó todo lo que sentía.

«Yo me creo lo que soy. He logrado discos de oro, de platino, he firmado con una distribuidora mundial. Yo me creo lo que soy y me doy mi lugar. Respeten también, están confundidas, yo no me voy a dejar ningunear, y ni siquiera son unas chibolas, ya tienen casi 30 años», dijo para «Amor y Fuego».

Además, la intérprete de «Faldita» le recordó a sus críticos que la industria musical no se trata solo de belleza. «No es simplemente ser linda y cantar, tienes que saber en qué te estás metiendo, están como la Wendy en el video de ‘Las Perdidas’», agregó.

Pero, Leslie no solo solo les dijo ello. Sino que en específico se dirigió a Flavia Laos y le lanzó un duro comentario. «Creo que ni canta. Como influencer está muy bien… no se metan conmigo porque yo no soy una influencer, soy artista, compositora y cantante, hay niveles», puntualizó.

La explosiva entrevista no solo dejó claro que Leslie Shaw está enfocada en su carrera y comprometida con su música, sino que también reveló que no tiene intenciones de dejar que los comentarios negativos afecten su ascenso en el mundo del espectáculo.

Con esta declaración enérgica, Leslie Shaw envía un mensaje contundente a Mario Hart y a todos los críticos, reafirmando que está lista para brillar en el escenario musical y no permitirá que nada ni nadie le quite su momento de gloria.