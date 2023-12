Leysi Suárez conversó con Samantha Batallanos tras denuncia contra Jonathan Maicelo: «Por amor se ha cegado»

Leysi Suárez expresó su indignación ante la violenta agresión que sufrió su amiga Samantha Batallanos por parte de su ex pareja Jonathan Maicelo. En una entrevista con ‘América Hoy’, la conductora de radio afirmó haber hablado con la modelo acerca de la situación que atraviesa y enfatizó que Samantha está más fuerte que nunca en relación a su denuncia. Por ello, le brindó todo su respaldo y contó algunos detalles de la conversación que tuvo con la modelo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: Milena Zárate revela que Jonathan Maicelo la dejó botada en un hotel tras negarse a tener intimidad: “Fue insistente”

Leysi Suárez respaldó a Samantha Batallanos

La conductora de radio Leysi Suárez mostró su total respaldo hacia Samantha Batallanos por el difícil momento que está atravesando. Incluso, ella entrevistó a ambos en su programa «El Slam de Leysi Suárez» transmitido por su canal de YouTube. Por tal motivo, se mostró asombrada, pues tanto el boxeador Jonathan Maicelo como la modelo Batallanos describían su relación como una de las más sólidas en el medio. Sin embargo, ahora se mostró la cruda realidad que sufría la modelo.

“Samantha es mi amiga hace bastantes años, rechazo todo tipo de agresión. He conversado con ella por la situación que está viviendo, es un poco complicado. Como me comenta, muchas veces por amor se ha cegado, pero ella el día de hoy está fuerte y convencida sobre los pasos que ha dado”, contó.

De igual forma, Leysi Suárez contó que cuando entrevistó a Jonathan Maicelo y Samantha Batallanos en su podcast, no esperaba que exista algún tipo de agresión en la relación. “Yo me los he cruzado, nos veíamos en el gimnasio juntos. Era una relación normal, eran amigos, se contaban todo, tenían mucha confianza. A veces uno nunca termina de conocer a la pareja. No esperaba que Jonathan reaccione de esa manera, creo que es la primera vez que se le ve de esa manera a él. Voy a estar siempre apoyando a mi amiga”, añadió.

También te puede interesar leer: Milena Zárate revela que Jonathan Maicelo la dejó botada en un hotel tras negarse a tener intimidad: “Fue insistente”

Milena Zárate contó su experiencia con Jonathan Maicelo

La colombiana Milena Zárate estuvo en el programa «América Hoy» en donde contó detalles de un episodio que vivió con Jonathan Maicelo en Nueva York. Ella contó que durante este viaje ambos eran amigos y apenas estaban conociéndose. Sin embargo, la empresario reconoció que había coqueteos entre ellos, pero hubo comportamientos que no aprobaba. Por tal motivo, Milena Zárate reveló que el boxeador habría querido tener intimidad, pero ella lo rechazó. Esto habría ocasionado la molestia del deportista, quien dejó botada a Zárate en Nueva York, según lo que relató la colombiana.

«Él llega al hotel donde yo estoy y me dice bueno, cómo es la vaina, porque era que él estaba ahí insistente, insistente», contó. «Yo le dije no, porque no, porque yo no quiero”, agregó. “Me dejó botada en el hotel y me dejó tirada en Nueva York, yo tenía que ver cómo devolverme porque yo estaba sola en un país que no conocía, al que había ido por él”, contó Milena Zárate. No obstante, contó que el boxeador nunca la insultó ni la agredió por esta negación.