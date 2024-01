“Siempre he mantenido a mis parejas, no me da vergüenza decirlo”, Leysi Suárez hace fuerte confesión

Leysi Suárez se confesó en el programa de Samuel Suárez y reveló cómo le ha ido en el pasado en el amor dejando claro que nunca ha tenido problemas con mantener a los chicos que le ha tocado sin embargo pese a ello no tuvo su final feliz.

La animadora participó de un segmento del programa ‘Todo se filtra’ junto a Giuliana Rengifo en donde ambas confesaron sus gustos por los hombres y el tipo de relaciones que han tenido en el tiempo.

Cero filtros

Leices Suárez muy fiel a su estilo reveló cómo le ha ido en el amor y no tuvo reparos en confirmar que le ha tocado mantener a uno que otro hombre en su vida sin embargo esto no le avergüenza ya que tenía los medios para poder hacerlo.

«Toda mi vida y no tengo vergüenza de decirlo porque sabes qué pasa yo estoy con el hombre que yo quiero no permito que ellos escojan», dijo muy segura la animadora.

Es así que el animador recalcó que cuando una mujer tiene los medios económicos es la que lleva las riendas de la relación a lo que Leysi no dudó en confirmar.

«Por supuesto, yo mando», dijo la bailarina convencida de lo que quiere para su vida.

Asimismo, aclaro que ella trabaja desde muy joven y por eso se da el gusto de elegir a qué hombre quiere para su vida y si lo ama pues le brindará todos los gustos que desee y mejor aún si es de manera recíproca.

“No se trata de mantener, simplemente es que yo chambeo desde los 16, tengo mis eventos… yo estoy con el que a mí me gusta. No es que sea vagoneta, pero si yo tengo química con esa persona, me atrae físicamente y yo quiero estar con él, estoy con él”, agregó.

Confirma soltería

Leysi Suárez es una reconocida artista peruana y una figura de mujer trabajadora. Este año, la locutora de ‘Ke Rica Mañana’ ha decidido que no tendrá pareja. Por medio de sus redes sociales, comunicó esta noticia a sus seguidores ante sus preguntas.

«Quiero estar soltera este 2024 por favor. Amo mi tranquilidad, amo mi soltería, me gusta estar sola.. bueno ahora ¿no?. Quiero estar sola, me quiero mantener sola. No tengo la necesidad de tener alguien que me acompañe porque me gusta, quiero disfrutar de este proceso mío», comenta Leysi Suárez.

Recordemos que la cantante se encontraba en una relación sentimental con el padre de su hija, pero finalizó tras ser ampayado con otra mujer. Desde ese momento, Leysi Suárez decidió terminar cualquier relación sentimental sin dar marcha atrás.

Por ello, decidió estar soltera en este nuevo año 2024. Además, añadió que ha tenido muchas pretendientes desde que se separó del padre de su hija, pero no desea tener un novio o pareja.