¡Lo celebramos todos! Ricardo Gareca regresa a dirigir a Perú y desata furor en redes sociales

¡Recontra confirmado! Ricardo Gareca fue entrenador de la selección peruana desde el 2015 hasta el 2022. Ocho años de éxitos con la blanquirroja, donde consiguió romper varias estadísticas en contra y la cereza del pastel fue regresar a un mundial luego de 36 años. La huella es imborrable por lo cual muchos piden su regreso a Perú y esto se cumplirá. El “Flaco” regresará a dirigir a Perú y desató furor en redes sociales, donde los hinchas celebraron su retorno.

Ricardo Gareca regresa al Perú

Tras el mal arranque de la selección peruana en las Eliminatorias, muchos hinchas piden la renuncia de Juan Reynoso. Pero no solo eso, ya que también insisten en el retorno de Ricardo Gareca al banquillo de la blanquirroja.

Todo hace indicar que el masivo pedido de la hinchada bicolor fue escuchada y hace unas horas, una noticia remeció las redes sociales y el mundo del fútbol. Ricardo Gareca retorna por todo lo alto a Perú como entrenador, ya que es uno de los invitados al partido de despedida de Carlos Lobatón.

El partido de despedida del popular “Loba” será este domingo 26 de noviembre en el Estadio Alberto Gallardo, donde el excapitán de Sporting Cristal le pondrá fin a su carrera como futbolista.

Dentro de los invitados hay grandes figuras con los que ha compartido equipo, así también como rivales a los que ha tenido que enfrentar en su época. Para este encuentro, Ricardo Gareca dirigirá un equipo, mientras que en el banquillo del frente estará Roberto Mosquera, uno de los DTs que más marcó en la época de futbolista de “Carlitos”.

«En la otra zona estará el profesor Ricardo Gareca. Va a dirigir el otro equipo», señaló Carlos Lobatón en “Fútbol como Cancha”. Además del “Tigre”, también dirán presente el “Cuto” Guadalupe, Alberto Rodríguez, el “Conejo” Rebosio, el “Pibe” Valderrama, entre otros.

Este 26 de noviembre, el maestro Carlos Lobatón Espejo escribirá su última sinfonía en el Gallardo. Después de 16 temporadas tejiendo sueños en la cancha, el genio de los pases mágicos y los goles increíbles se despide con un último acto de magia. Nos vemos allá, Capitán ⚽🌟 pic.twitter.com/hJMzNbMclV — Gvardia Xtrema (@GvardiaXtremaOF) November 15, 2023

Carlos Lobatón fue parte del proceso clasificatorio rumbo al mundial Rusia 2018. En el inicio, Ricardo Gareca prefirió a “Loba” por encima de Claudio Pizarro para ser capitán de la selección, algo que marcó al exvolante de Cristal.

“Yo he sido capitán desde el comienzo de las Clasificatorias. El profesor Ricardo Gareca me nombró capitán e íbamos a jugar contra Colombia. Claudio Pizarro iba de titular y yo le digo: “profe, Claudio va a ir de capitán”. “No, el capitán eres tú”. “Cuando yo llegué a la selección Claudio ya era capitán, y para mí Claudio sigue siendo el capitán”, le dije. “Ok, dale tú la cinta”, me dice. “Ok”, le digo. “Pero ¿no hay problema, no?” “No hay problema”. Para él no había problema. Cuando sale, Claudio me llama y me da la cinta”, contó en una entrevista que Luis ‘Cuto’ Guadalupe.

