«Lo felicité»: Macarena Vélez reveló que conversó con su expareja Said Palao sobre su compromiso

Alejandra Baigorria y Said Palao están emocionados por iniciar sus planes matrimoniales después de la romántica propuesta de matrimonio en Filipinas, a la orilla del mar, con un anillo que se estima podría haber costado 30 mil dólares, según Carlos Cacho. No obstante, ahora vuelven a sus actividades laborales. Por ello, Said Palao regresó a Esto es Guerra y se reencontró con su expareja Macarena Vélez. Conoce sobre qué conversaron en la siguiente nota.

Macarena Vélez felicitó a Said Palao por su compromiso

América Espectáculos preguntó a Macarena Vélez acerca del significativo encuentro con su antiguo compañero sentimental Said Palao, con quien entabló una relación durante su participación en el extinto programa Combate. «No (dudé en aceptar en EEG por él). Ya pasó tiempo, me llevo lo mejor y le deseo lo mejor también. Hemos tenido mucho tiempo de relación, me llevé bien con su familia. Nos llevamos bien», expresó.

Se tiene conocimiento de que Macarena Vélez y Alejandra Baigorria mantenían una sólida amistad hasta que la empresaria inició una relación amorosa con el chico reality en 2020, un año después de la separación entre la pareja en ese momento. Said y Macarena atrajeron la atención del público al aparecer juntos en televisión nuevamente, y ella admitió que pudo entablar una conversación con él. «Es tema de ellos, yo no tengo que estar opinando, igual lo felicité y le dije felicidades por tu compromiso», agregó.

Los sentimientos quedaron en el pasado

A pesar de tener un afectuoso recuerdo de su relación, la mujer de cabello rubio explicó que todos los sentimientos pertenecen al pasado y solicitó a los medios que hagan lo mismo. «Yo en realidad como te digo con tema de él todo bien al igual que todos, pareciera que fuera mi último enamorado, yo ya he estado con dos después de él y siguen vinculando. Es mi tatara ex. Fue mucho tiempo la relación», finalizó.

Por otro lado, Esto es Guerra anunció de manera destacada la participación de Macarena Vélez. La «Mujer Increíble» regresa al reality de competencia después de muchos años, y, como era de esperar, las cámaras se centraron en Said Palao.

El participante sorprendió a todos con su inesperada reacción en pleno programa en vivo. A pesar de que se pensaba que la presentación de Macarena Vélez le sería indiferente, el «Samurai» no dudó en aplaudir su ingreso durante varios segundos, al igual que sus compañeros de programa.