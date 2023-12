¿Lo perdonó? Dayanita presumió foto con Topito por Navidad pese a infidelidad del cómico

En esta época navideña, Dayanita y Topito reaparecieron juntos en las celebraciones. Aunque la actriz había jurado no darle otra oportunidad después de que el cómico fuera ampayado con otra mujer en una discoteca, la Navidad parece haber traído sorpresas inesperadas.

Dayanita se luce junto a Topito en Navidad

La farándula nos tiene en vilo esta Navidad, y es que Dayanita y Topito nos han sorprendido al celebrar juntos las fiestas. Aunque parecía que la actriz no le daría otra oportunidad al cómico después de aquel ampay en la discoteca, una foto publicada por Dayanita pareciera demostrar lo contrario.

Magaly Medina mostró un ampay en noviembre, sacando a la luz la infidelidad de Topito hacia Dayanita. Sin embargo, ahora, las cosas parecen haber tomado un rumbo distinto. ¿Qué habrá pasado?

Mira también: ¡Tremendo! Dayanita habría grabado contenido erótico con Topito en los camerinos de América TV

En estas fechas navideñas, donde los milagros parecen asomarse, Dayanita y Topito compartieron la Nochebuena. Las fotos de la actriz rodeada de familiares y amigos revelaron algo que nadie esperaba: Topito estaba presente. A pesar de que Dayanita había afirmado en varias ocasiones que no retomaría su relación con el cómico, las imágenes pintan otra historia.

El momento más curioso fue una foto en la que Dayanita posa sonriente junto a Topito, a pesar de las promesas de no perdonar la infidelidad expuesta públicamente. ¿Será que lograron salvar su relación? El misterio está en el aire.

Antecedentes y críticas en redes

Previamente, como si se tratara de un sketch cómico, la pareja tuvo un cruce de palabras tenso durante una presentación en «El Reventonazo de la Chola». Dayanita mencionó la falta de oficialización en la relación y expresó su dolor.

«No pensé que iba a pasar. Si tengo que aguantar es por el tema de mi trabajo. No quiero verte. Más me duele todas las imágenes, cosas que conmigo nunca lo hizo y hace rato se lo dije. Tratar de cuidar el tema de su familia o lo hizo por vergüenza a mí y a veces ya no quiero perdonar», dijo Dayanita.Topito, una vez más, se disculpó y dejó la puerta abierta para una posible reconciliación.

La situación no pasó desapercibida en redes sociales, donde las críticas no se hicieron esperar. Usuarios expresaron sorpresa y hasta cuestionaron la decisión de Dayanita de perdonar a Topito públicamente, considerando el ampay anterior.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DAYANITA SHOW 🥰 (@dayanita_show)

Mira también: ¡Se quedó fría! Dayanita se entera en vivo que ‘Topito’ será padre nuevamente ¿Qué pasó?

«Jajaja o sea tanto show hiciste… lloraste para que regresen jajaja en fin los cachos», «Que mal ese tipo en vez de pasarla con sus hijos esta ahí metido», «Plop Dayanita, cómo vas a perdonar a nivel nacional lo que hizo», «Está claro que el dinero es más importante que la dignidad», fueron algunas de las críticas en redes.

En fin, parece que esta Navidad nos traería más que regalos, también reconciliaciones inesperadas en el mundo de la farándula. Estaremos atentos para ver qué más nos depara el 2024 para esta peculiar pareja.