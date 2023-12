¡Tremendo! Dayanita habría grabado contenido erótico con Topito en los camerinos de América TV

Recientemente, la periodista Magaly Medina presentó un reporte acerca de Dayanita y Topito. El pasado jueves por la noche reveló que el humorista se trasladó al mismo edificio que su ex pareja y se encuentra viviendo ahí. Además, ambos habrían grabado contenido para la plataforma ‘LoverFans’. Esto habría ocurrido en los camerinos del programa que conduce la Chola Chabuca, según las comparaciones que realizó Magaly Medina en su reciente informe. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Dayanita habría grabado contenido para adultos en camerinos de la Chola Chabuca

La comunicadora Magaly Medina ofreció un informe el jueves pasado por la noche sobre Dayanita y Topito, revelando que el cómico recientemente se mudó al mismo edificio que su expareja y ahora comparten residencia. Además, según las observaciones de Magaly Medina en su último reporte, ambos habrían grabado contenido erótico en los camerinos del programa conducido por la Chola Chabuca.

Lo que más llamó la atención fue una captura de pantalla de uno de los videos destinados a un público adulto protagonizado por la actriz trans en la plataforma Loverfans. De acuerdo con las pesquisas realizadas en el programa de ATV, se sostiene que Topito sería su compañero en dicho contenido. “Por respeto no podemos pasar las imágenes sexualmente explícitas (…) hemos comprado el Loverfans para ver la escena y ella graba porno junto a Topito para subirlo a la página dentro del camerino de la Chola Chabuca, su lugar de chamba”, comentó Magaly Medina en su programa.

¿Aún lo ama?

En otro momento, Dayanita y Topito se encontraron en ‘El reventonazo de la Chola’. Ante ello, la actriz cómica compartió que su antigua pareja nunca le otorgó la atención que merecía y expresó sentir que siempre la avergonzaba, ya que no la mostraba públicamente. “Tengo dos videos más con diferentes chicas (…) Nunca me oficializó, siempre se avergonzó de mí”, le reclamó Dayanita.

Entre lágrimas, ella enfatizó su negación para encontrarse con Topito debido a que la situación es reciente y le causa dolor. No obstante, ella menciona que se ve obligada a hacerlo porque es parte de su trabajo. “Ahora ya lo tomo deportivamente, me duele, no pensé que iba pasar eso. Siento mucho dolor, me duele demasiado todo, no pensé que iba a pasar esto […] Si tengo que aguantarme esto por el tema de mi trabajo”, sostuvo.