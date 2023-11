Luciana Fuster se encuentra enferma y en reposo en Tailandia: «Este es mi segundo día en cama»

¡Notición para los seguidores de Luciana Fuster! La modelo y actual Miss Grand International 2023, quien está conquistando en Tailandia, sorprendió a todos al revelar que se encuentra enferma y que ha pasado dos días postrada en cama. ¿Qué pasó? ¡Te lo contamos!

¿Qué le pasó a Luciana Fuster?

Según las historias de Instagram de la propia Luciana, la situación se desencadenó luego de participar en un evento con el aire acondicionado a tope. Al parecer, ese aire frío enfrió su cuerpo y le inflamó la garganta, dejándola fuera de juego.

La propia Luciana comentó: «Hola amigos, espero que ustedes estén muy bien porque yo no. Estoy enferma desde hace tres días. Este sería mi segundo día en cama, estoy con medicina… Me enfrié en un evento porque el aire acondicionado estuvo bien fuerte».

Pero, ¡tranquilos! Aunque la salud de Luciana no está en su mejor momento, no perdió su sentido del humor. La modelo utilizó un filtro de Instagram para esconder los efectos de la enfermedad y bromeó sobre sus labios hinchados: «No tengo ganas de maquillarme, la boca se me ve enorme y las pestañas se salen de mi ojo, pero bueno es lo que hay».

Luciana y su travesía en Tailandia

Pero, ¿qué sigue después de esta noticia de salud? ¡Luciana no para! Después de compartir su estado de salud, continuó con historias dando avisos sobre la adopción de mascotas y, muy a su estilo, se pronunció en contra del maltrato animal: «Basta ya de tanta crueldad en el mundo».

Pero, ¿por qué está Luciana en Tailandia? Recordemos que Luciana Fuster ganó el Miss Grand International 2023, y una de las responsabilidades que adquirió como Miss es residir en Tailandia durante un año para cumplir con sus deberes reales. ¡La corona tiene sus compromisos!

Pero no todo es tristeza. A pesar de estar enferma, Luciana sigue cumpliendo con sus compromisos y aprovecha para recordarnos que está lejos, pero no olvida sus raíces. Entre risas, mencionó lo que más extraña de Perú: «Extraño a mi gente, mi familia, mi pollito a la brasa».

¡Pero eso no es todo! ¿Qué hay con su relación con Patricio Parodi? En las historias de Instagram, Luciana Fuster responde a las especulaciones y revela detalles de su romance con el chico reality peruano: «Nadie sabe qué pasará en el futuro, pero en el presente estamos felices».

Para quienes se preguntan cuándo regresa Luciana a Perú, la respuesta está en diciembre. Jessica Newton confirmó que la Miss Grand International 2023 regresará al país por vacaciones y para celebrar las fiestas de fin de año. ¡Una navidad en casa para Luciana!

En conclusión, Luciana Fuster, a pesar de los desafíos de la salud, sigue brillando con su encanto y buen humor. ¡Le enviamos nuestras mejores vibras para que se recupere pronto y siga conquistando en Tailandia y más allá! ¡Fuerza, Luciana!