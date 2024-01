Luciana Fuster sorprende al mostrar cómo quedaron sus orejas por usar aretes inadecuados

Luciana Fuster dejó a sus seguidores sorprendidos luego de mostrar los resultados que le trajo usar aretes inadecuados y es que la modelo tuvo que usar estos accesorios por el bien de su imagen y trabajo.

Como se sabe la influencer viene pasando sus vacaciones en compañía de su pareja Patricio Parodi antes de volver a Tailandia para continuar con sus compromisos como Miss Grand International 2023.

El precio de la belleza

Luciana Fuster se animó a mostrar el otro lado de la belleza y es que la modelo confesó que no todo es color de rosa el trabajo de lucir siempre bien y regia.

La ex chica reality mostró a través de sus historias de Instagram como han quedado sus orejas luego de usar aretes grandes.

Como es de costumbre los accesorios suelen ser grandes y a veces pesados, conforme pasa el tiempo el uso de aretes provoca que el lóbulo de las orejas ya no vuelva a ser los mismos.

Es así que la modelo mostró que sus lóbulos han quedado grandes, esto debido a los aretes que le ha tocado usar a lo largo de su carrera como modelo.

«Otra cosa, se me destruyeron de nuevo las orejas por estar usando aretes inadecuados. Los mismo que me pasó en Vietnam, que se me hicieron heridas horribles. Los usé en Año Nuevo y ahora están así», contó.

Presumen su viaje juntos

La pareja, conformada por Luciana Fuster y Patricio Parodi, siempre ha mantenido su relación en el ojo público. Ellos decidieron tomarse un respiro y explorar la «Ciudad del Pecado», como también se le llama a Las Vegas.

Y no lo hicieron solos, se toparon con Alessia y Hugo García en el aeropuerto, quienes fueron a Miami. Como buenos millennials, compartieron su encuentro en redes sociales, encendiendo las redes con especulaciones sobre una boda sorpresa.

Según algunos fans, cuando las parejas visitan Las Vegas, puede que el amor los lleve al altar en secreto. La idea no suena tan descabellada, ¿verdad? Estamos a la espera de ver si esta pareja nos sorprende con un «sí, acepto» inesperado.

Patricio Parodi reveló que están por cumplir dos años juntos y planean cerrar el 2023 y recibir el 2024 con estilo. «Pasamos Navidad en Lima con la familia y después nos vamos a disfrutar algunos días para celebrar Año Nuevo, nuestro aniversario y el cumpleaños de Luciana», compartió Patricio. La primera parada: Las Vegas.

Tras su llegada a Las Vegas, Luciana Fuster compartió una historia diciendo: «Amigos, hemos llegado a Las Vegas, por primera vez estamos por acá. Les voy a mostrar vamos a hacer el checking. Y, a instalarnos. Hay cuatro torres en el hotel y me tocó la torre Grand», dijo Luciana Fuster aparentemente haciendo referencia a la relación con su corona como Miss «Grand».

Horas después mostró videos de su travesía. Enfatizó que se estaba haciendo cola para el «Sky Lounge» (el salón del cielo) en el High Roller de Las Vegas, la rueda de la fortuna más alta de Norteamérica. Allí subió con Patricio Parodi para disfrutar un ameno momento.