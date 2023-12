Magaly Medina arremete contra Samahara Lobatón por remodelar ‘depa’ de Bryan Torres: «Manteniendo un zángano»

La comunicadora Magaly Medina hizo público que la influencer Samahara Lobatón está encargándose de la decoración del apartamento en Chorrillos de su pareja Bryan Torres. Cabe resaltar que ambos llevan varios meses de relación sentimental. Ante ello, la ‘Urraca’ no pudo contener su reacción al enterarse de que la hija de Melissa Klug es la responsable de renovar el espacio íntimo de su ser querido. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina critica a Samahara Lobatón

La conductora de Magaly TV: La Firme, lanzó duras críticas contra Samahara Lobatón debido a que estaría renovando el departamento que está a nombre de su pareja. A pesar de que ello, la ex pareja de Youna continúa perfeccionando los detalles y añadiendo lujos adicionales a la residencia de su actual novio. Esta situación ha captado la atención de la presentadora de ATV, ya que, en su opinión, podría estar repitiendo comportamientos similares a los que tuvo con el padre de su hija. Recordemos que Samahara está involucrada en cuestiones legales con Youna.

En tal sentido, Magaly Medina le dio un par de consejos a Samahara Lobatón, luego de ver varios ejemplos en la farándula cometiendo este «error». «El Bryan que mostraba en sus redes sociales un departamento pelado, en ladrillos, pero resulta que, desde que se juntó con la Samahara, gracias al rico canje ahora las paredes lucen hasta pintadas, ya tienen cemento, pintura, ahora ella le ha puesto una ducha moderna al baño del Bryan, le está armando la cocina», dijo en un inicio la «Urraca».

«Hasta le ha llegado un televisor de 75 pulgadas, todo gracias al rico canje que Samahara tiene, ahora ¿ella por qué tiene que amoblarle, construirle un departamento que no es suyo, que le pertenece a Bryan (…) Samahara no sé si no se da cuenta que está cayendo en los mismos errores que cayó con Youna», añadió mientras mostraba todo lo que la joven aportó en el depa del músico, gracias a los canjes.

Lo tildó de ‘zángano’

Seguidos de sus críticas, Magaly Medina continuó señalando que Samahara Lobatón estaría cometiendo el mismo patrón que tuvo con Youna. En otras palabras, que sus parejas ‘vivan del canje’ que ella maneja. Por tal motivo, la conductora de programa de espectáculo rechazó la acción de la hija de Melissa Klug.

«Está repitiendo, creo yo, el mismo patrón que manejó con Youna, ella es la del canje, ella lo mantiene. (…) Se ha metido con otro bueno para nada, que ahora no tiene ni orquesta, no es ni cantante, ella es la que para la olla, ella es la que con los canjes hace que todo funcione en su casa, no sería mejor que ella estuviera sola con su hija, (…) en vez de estar manteniendo a un zángano», sentenció, rechazando aquella acción de Lobatón.