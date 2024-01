Magaly Medina se luce en atrevidas fotos y usuarios la trolean: «Pareces la hermana de la Tigresa del Oriente»

La popular conductora Magaly Medina ha encendido las redes sociales con una serie de atrevidas fotos que han dejado a todos boquiabiertos. Y es que parece que la ‘Urraca’ ha decidido comenzar el 2024 pisando fuerte y rompiendo con sus propios esquemas, pues al parecer, habría criticado este tipo de imágenes.

Magaly Medina se luce en transparencias y la critican

En estas imágenes, Magaly Medina se muestra atrevida con un vestido transparente que ha causado todo tipo de reacciones entre sus seguidores. Pero lo más curioso de todo es que esta vez, los comentarios no son solo de elogios. Al parecer, la conductora se ha convertido en el centro de las críticas.

La periodista, conocida por sus comentarios fuertes y su estilo directo, ha generado todo un revuelo en las redes al mostrar una faceta que muchos no esperaban ver. Como siempre, los usuarios no tardaron en expresar sus opiniones, y los comentarios no se hicieron esperar.

Una seguidora expresó su sorpresa diciendo: «Magaly yo soy tu hincha, pero no hagas lo que siempre criticaste». Otro usuario, más directo, comentó: «Ya estás tía para esas cosas, ya pasó tu época de juventud, ahora quieres hacer lo que no hiciste de joven».

Lo curioso es que estas críticas van más allá del atuendo de la conductora. Parece que hay un sentimiento de decepción entre algunos seguidores que no esperaban ver este cambio en Magaly. Y es que, recordemos, ella ha sido muy conocida por criticar a otras figuras del espectáculo por adoptar estilos similares.

Un nuevo año, un nuevo comienzo

En su mensaje en Instagram, Magaly expresó: «Empecemos el 2024 con la mirada puesta en el mañana, amándonos y cuidándonos mucho porque somos únicas y excepcionales». Pero, al parecer, no todos están convencidos de este nuevo enfoque de la presentadora.

Este cambio de Magaly ha generado memes y comentarios en las redes, con algunos usuarios comparándola incluso con la Tigresa del Oriente, y le dijeron que usó mucho filtro. «Denuncia a tu fotógrafo pareces la hermana de la tigresa del Oriente», «Magaly Y la tigresa del Oriente, las gemelas son igualitas. Viejitas queriendo aparentar lo que no son», «Me parece que exageraron con el filtro», se lee.

Incluso bromearon elogiándola con: «Hasta Magaly lleva una bataclana interior jajaja Qué regia». Parece que la sorpresa y la controversia están servidas, y la conductora ha logrado lo que mejor sabe hacer: ser el tema del momento.

El hecho de que Magaly haya decidido mostrar este lado más atrevido y sensual ha generado todo tipo de reacciones. La polémica está servida, y los seguidores no dejan de comentar sobre este inesperado giro en la imagen de la ‘Urraca’.

Sin duda, este será un tema que está dando de qué hablar. Estaremos atentos a cómo reacciona Magaly ante las críticas y qué nos depara este nuevo capítulo en su carrera mediática.