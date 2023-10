«No es un Miss Universo ni un Miss Mundo», Magaly minimiza a Luciana Fuster tras ganar el Miss Grand

Magaly Medina tuvo fuertes palabras para Luciana Fuster tras ganar el Miss Grand International, pues la conductora aseveró que el certamen no tenía mucho peso por lo que entiende porqué tanta emoción.

La popular ‘Urraca’ fue cuestionada sobre la coronación de Luciana y fiel a su estilo mantuvo su posiición sobre la ex chica reality minimizando sus esfuerzos.

Sin pelos en la lengua

Magaly Medina junto con Rodrigo González fueron dos de los personajes que criticaron a Luciana Fuster en el certamen de belleza, si bine es cierto, Rodrigo terminó aceptando el esfuerzo de la modelo.

La periodista se ha mantenido firme en cuanto a su opinión sobre la modelo a quien considera que su pasó por el Miss Grand pasará desapercibido al igual que la anterior ganadora.

Es así que la ‘Urraca’ fue entrevistada por un medio local y aseveró que esperaba que ganara la Miss Grand Colombia pues la consideró mejor preparada intelectualmente.

Asimismo, Medina cuestionó el porqué se emocionan por un concurso que no es ni más importante que el Miss Perú por lo que sería uno más.

«Parece que se han entusiasmado tanto en las redes sociales como si Perú hubiese obtenido un campeonato mundial de fútbol. Quiero aclarar que es un Miss Grand, un poco más que un Miss Banano», dijo burlándose.

Además, la conductora no se sintió ofendida por las indirectas de Jessica Newton sobre el haber subestimado a Luciana Fuster.

«Mi opinión yo la mantengo. Sigo pensando que ella es una chica bella, con corona, pero tonta. La corona no la hace menos tonta», finalizó (…) El tener una corona sobre la cabeza no te hace más inteligente que el resto de mujeres. O sea, no hace a una mujer mejor que las demás, yo sigo opinando lo mismo de Luciana», expresó.

La tilda de tonta

Por otro lado, Magaly Medina tildó de tonta a Luciana Fuster por su mensaje de paz en el certamen donde habló sobre el enfrentamiento entre Isral y Palestina.

“Creo que pidió que Israel liberara a los secuestrados. Tenía que decir que Hamás libere a los secuestrados, pero bueno, qué le podemos pedir a una chica reality, que precisamente no es la más lumbrera de todas”, indicó la periodista.

Como se sabe Luciana logró demostrar un buen dominio del inglés y ofreció su discurso en la etapa final del concurso.

“Estamos en este mundo por un instante y lo que hacemos en este tiempo aquí debe importar y ser de servicio para la humanidad (…) No tendremos el poder de detener la guerra, pero podemos esparcir paz con nuestras acciones diarias», afirmó.