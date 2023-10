«Malcriado, problemático»: Reviven videos de Juan Reynoso donde muestra actos censurables como DT

«No le brinda alegría al fútbol», es lo que muchos hinchas critican sobre Juan Reynoso. Y es que nuestro actual Director Técnico ha mostrado que no es amigo de las cámaras. En diferentes ocasiones se le ha visto con una mala actitud al intentar ser entrevistado por comentaristas deportivos. Por ello, usuarios en redes sociales recordaron estos tensos momentos de Juan Reynoso y lo criticaron duramente porque a la fecha no se ve ningún cambio. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Juan Reynoso y sus tensos momentos en la televisión

Tras las constantes críticas contra Juan Reynoso por los malos resultados de la selección peruana, muchos usuarios en redes sociales recordaron los tensos momentos del «Cabezón» en la televisión. Por ello, muchos internautas viralizaron la ocasión en la que el periodista deportivo Alan Diez fue a entrevistar a Juan Reynoso luego de un partido. Cuando el comentarista se acercó a felicitar al DT por su victoria, este lo ignoró. «Felicitaciones Juan, por el triunfo. Bueno, Juan Reynoso no habla, pero me encantó que aunque sea me mire», atinó a decir Alan Diez luego de ser esquivado por Reynoso.

«¡Estás de payaso Alan. Estas de Payaso!», se le escucha responder al técnico. «¿Cómo? ¿No te puedo preguntar algo?», contestó el comentarista deportivo. Por ello, muchos usuarios criticaron esta acción, ya que lo tildaron de soberbio y que nunca aguantó a la prensa. No obstante, hay quienes mencionan que su forma de trabajar siempre fue seria. Aún así, esta actitud de Juan Reynoso también se vio reflejada con autoridades de la Federación Peruana de Fútbol.

«Comportamiento censurable»

En otra ocasión, Melgar, equipo dirigido por Juan Reynoso, perdió una final de la Copa Movistar ante Sporting Cristal. Tras ello, el director técnico se mostró profundamente molesto. Incluso, según los reportajes de aquella fecha, tildaron su comportamiento como censurable y que por las críticas ya no se podía apreciar su buen trabajo en el campo.

Por estos motivos, se le consideró un «malcriado» por el comportamiento que demostraba. Por si fuera poco, al recibir la medalla de subcampeón del torneo, pasó de largo sin saludar a los presentes incluyendo a Edwin Oviedo, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol en aquel año. Ante ello, muchos internautas lo han criticado duramente tomando en cuenta el mal desempeño que tiene actualmente con la selección.